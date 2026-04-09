Israel không kích dữ dội Lebanon khiến hơn 250 người thiệt mạng, đe dọa lệnh ngừng bắn Mỹ- Iran

Israel vừa tiến hành các đợt không kích dữ dội nhất vào Lebanon kể từ khi xung đột với Hezbollah bùng phát tháng trước, khiến hơn 250 người thiệt mạng, hơn 1000 người bị thương chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Khói bốc lên từ các địa điểm Israel tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Beirut và vùng ngoại ô phía nam Lebanon. Ảnh: AFP.

Chiều ngày 8/4, ít nhất 5 đợt không kích liên tiếp đã làm rung chuyển thủ đô Beirut, tạo ra những cột khói lớn bốc lên trời, trong bối cảnh quân đội Israel tuyên bố tiến hành chiến dịch tấn công phối hợp quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột. Theo đó, hơn 100 trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah tại Beirut, thung lũng Bekaa và miền Nam Lebanon đã bị tấn công chỉ trong vòng 10 phút.

Cơ quan phòng vệ dân sự Lebanon cho biết tổng cộng 254 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương trên toàn quốc, trong đó Beirut ghi nhận số thương vong cao nhất với 91 người thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon công bố con số 182 người chết và cho biết đây chưa phải thống kê cuối cùng.

Các cuộc không kích đã làm dấy lên nghi vấn về nỗ lực hòa dịu căng thẳng trong khu vực, khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng việc đạt được ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện thiết yếu trong thỏa thuận giữa Tehran và Washington.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nhận định quy mô thương vong và tàn phá tại Lebanon là “rất nghiêm trọng”, đồng thời cho rằng việc xảy ra trong thời gian ngắn sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran là điều khó có thể lý giải.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công của Israel ở Beirut, Lebanon, ngày 8 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn với Iran và quân đội Israel vẫn tiếp tục các hoạt động nhằm vào Hezbollah.

Nhà Trắng và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng xác nhận Lebanon không thuộc phạm vi thỏa thuận này. Ông Vance cho rằng có thể đã xảy ra hiểu nhầm khi phía Iran cho rằng thỏa thuận bao gồm cả Lebanon.

Về phần mình, Hezbollah lên án các cuộc tấn công của Israel, cho rằng đây là hành động “tàn bạo”, đồng thời nhấn mạnh quyền đáp trả. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo sẽ có phản ứng nếu các cuộc tấn công vào Lebanon không chấm dứt.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters