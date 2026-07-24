Israel khẳng định duy trì trạng thái sẵn sàng trước nguy cơ căng thẳng với Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 23/7 cho biết đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao trước mọi kịch bản an ninh, trong bối cảnh giới chức Israel tiếp tục đưa ra các cảnh báo về nguy cơ căng thẳng với Iran.

Người phát ngôn tiếng Arab của IDF, Trung tá Ella Waweya. Ảnh: The Jerusalem Post.

Trả lời phỏng vấn kênh Al Arabiya, người phát ngôn tiếng Arab của IDF, Trung tá Ella Waweya, cho biết lực lượng này đang duy trì trạng thái sẵn sàng cả về năng lực phòng thủ và tác chiến.

Theo bà Waweya, IDF luôn chuẩn bị trước các tình huống có thể xảy ra, thay vì chỉ phản ứng khi xuất hiện các mối đe dọa trực tiếp. Bà cho rằng những diễn biến an ninh trong thời gian qua cho thấy việc duy trì khả năng ứng phó chủ động là cần thiết.

Phát biểu trên được đưa ra sau cuộc họp an ninh cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo quân đội và các cơ quan an ninh.

Tại cuộc họp, ông Katz cho biết Israel đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau và cảnh báo nước này sẽ có phản ứng mạnh nếu bị tấn công. Tuy nhiên, ông không cho biết cuộc họp được tổ chức dựa trên thông tin tình báo cụ thể hay chỉ nhằm đánh giá tình hình an ninh hiện nay.

Theo truyền thông Israel, cuộc họp có sự tham gia của các quan chức phụ trách năng lực tác chiến, phòng không, tình báo quân sự và công tác bảo vệ dân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Ảnh: The Jerusalem Post.

Trong khi đó, báo Ynet dẫn đánh giá của một số cơ quan tình báo phương Tây cho rằng Iran có thể tiếp tục các bước đi nhằm gia tăng sức ép trong khu vực. Tuy nhiên, các nhận định này chưa được phía Iran xác nhận.

Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục được cộng đồng quốc tế theo dõi sát trong bối cảnh các bên đều tuyên bố duy trì cảnh giác và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng.

Thanh Giang

Nguồn: The Jerusalem Post, CCTV.