Iran - Israel lại đối đầu trực diện, lệnh ngừng bắn đối mặt thử thách mới

Iran ngày 8/6 đã phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực hồi đầu tháng 4. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát trở lại xung đột quy mô lớn tại Trung Đông, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang được thúc đẩy.

Iran đã phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực hồi đầu tháng 4. Ảnh: AP

Theo quân đội Israel, còi báo động đã vang lên tại nhiều khu vực trên cả nước sau khi lực lượng phòng không phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran.

Trong thông báo, quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu trên không. Truyền thông Israel đưa tin toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn và chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại. Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8/4.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Ramat David của Israel, mà Tehran cho rằng là nơi xuất phát các cuộc không kích nhằm vào Lebanon.

IRGC cho biết hành động này được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon. Trước đó, Tehran đã nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả nếu Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Lebanon.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, tuyên bố Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào miền Nam Lebanon và vùng ngoại ô Beirut. Ông cảnh báo nếu Tel Aviv tiếp tục mở rộng chiến dịch hoặc đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Iran, nước này sẽ phải đối mặt với những đòn tấn công mạnh hơn.

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho biết quân đội đã sẵn sàng tiến hành các đòn đáp trả khi nhận được lệnh từ giới lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu vào ngày 4 tháng 6 năm 2026 tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng kêu gọi các bên kiềm chế. Trả lời truyền thông Mỹ, ông Trump cho biết đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đề nghị Israel không tiến hành các biện pháp trả đũa ngay lập tức.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời kêu gọi Iran ngừng các vụ phóng tên lửa và quay trở lại bàn đàm phán. Ông cho biết Washington và Tehran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận mới, đồng thời bày tỏ lo ngại đợt leo thang căng thẳng hiện nay có thể làm chệch hướng tiến trình ngoại giao.

Sau vụ phóng tên lửa, Iran đã đóng cửa không phận phía Tây để đề phòng nguy cơ bị đáp trả. Iraq cũng thông báo đóng cửa không phận trong 72 giờ, trong khi Syria tạm ngừng hoạt động hàng không trong 12 giờ.

Giới quan sát nhận định diễn biến mới đang đặt ra thách thức lớn đối với các nỗ lực trung gian do Pakistan, Qatar, Ai Cập và một số quốc gia trong khu vực thúc đẩy nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran, cũng như ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Bích Hồng