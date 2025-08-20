Israel cho phép 370 xe tải chở hàng viện trợ vào Dải Gaza

Cơ quan Điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) ngày 19/8 cho biết khoảng 370 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đã vào Dải Gaza hôm qua qua các cửa khẩu Kerem Shalom và Zikim, được Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tiếp nhận.

COGAT còn cho hay hàng hóa trên hàng trăm xe tải vẫn đang đợi được tháo dỡ từ phía Gaza. Ngoài ra, một số xe bồn chở nhiên liệu của Liên hợp quốc đã được vào Gaza để phục vụ hoạt động của các hệ thống nhân đạo thiết yếu.

Theo quân đội Israel, khoảng 180 kiện hàng cứu trợ, tương đương khoảng 6 - 9 xe tải, được Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Đức, Bỉ, Italy, Pháp, Hà Lan, Singapore và Indonesia thả dù xuống Gaza hôm qua. Mỗi kiện nặng khoảng một tấn lương thực.

Theo Liên hợp quốc, Gaza cần 600 xe tải hàng cứu trợ mỗi ngày mới có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực cho khoảng 2 triệu dân dải đất của người Palestine này./.

Theo TTXVN