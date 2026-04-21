Iraq mở lại cửa khẩu Rabia với Syria sau hơn một thập kỷ gián đoạn

Iraq thông báo đã mở lại cửa khẩu biên giới Rabia giáp Syria sau hơn một thập kỷ gián đoạn, nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và hỗ trợ xuất khẩu dầu mazut bằng đường bộ, trong bối cảnh vận tải biển tại khu vực vùng Vịnh gặp khó khăn.

Iraq mở lại cửa khẩu Rabia với Syria sau hơn một thập kỷ gián đoạn.Ảnh; AFP.

Cửa khẩu Rabia, nằm tại tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq và đối diện cửa khẩu al-Yaarubiyah thuộc tỉnh Hasakah Đông Bắc Syria, là điểm trung chuyển quan trọng về thương mại và hậu cần giữa hai nước. Việc khôi phục hoạt động tại đây đồng nghĩa cả ba cửa khẩu biên giới giữa Iraq và Syria đã được nối lại.

Theo Thống đốc Nineveh Abdul Qader al-Dakhil, động thái này nhằm tăng cường kết nối hạ tầng, thúc đẩy thương mại và hỗ trợ các hoạt động kinh tế, qua đó góp phần cải thiện nguồn thu ngân sách. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Cảng Biên giới Iraq Omar Al-Waeli nhấn mạnh Rabia là cửa khẩu chiến lược, việc mở lại sẽ giúp giảm áp lực vận chuyển nhiên liệu sang Syria, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng ùn tắc đang gia tăng tại cửa khẩu al-Waleed – điểm biên giới phía Tây duy nhất hoạt động trước đó.

Các quan chức Syria và Iraq tại cửa khẩu biên giới Rabia. Ảnh: SANA.

Cửa khẩu Rabia từng là tuyến giao thương chính nhưng đã đóng cửa từ năm 2014, sau khi lực lượng nhà nước hồi giáo (IS) kiểm soát nhiều khu vực tại Iraq và Syria. Dù lực lượng này sau đó bị đánh bại, cửa khẩu chỉ được mở hạn chế để phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ.

Việc nối lại hoạt động diễn ra trong bối cảnh Iraq đối mặt với lượng tồn kho dầu mazut gia tăng do xuất khẩu đường biển qua vùng Vịnh bị ảnh hưởng, đặc biệt liên quan đến gián đoạn tại eo biển Hormuz. Để duy trì xuất khẩu, Công ty tiếp thị dầu mỏ quốc doanh Iraq (SOMO) đã chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ qua Syria, dù chi phí cao hơn.

Theo kế hoạch, SOMO đã ký hợp đồng cung cấp khoảng 650.000 tấn dầu mazut mỗi tháng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Các đoàn xe bồn dự kiến sẽ sớm vận chuyển hàng qua cửa khẩu Rabia, góp phần giảm tải cho hệ thống vận tải hiện đang chịu áp lực lớn tại các tuyến đường và cửa khẩu khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua.