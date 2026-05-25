Iraq đặt mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển mới ở Trung Đông

Ngày 24/5, Iraq đang thúc đẩy một tuyến hành lang thương mại dài khoảng 1.200 km chạy từ cảng Faw ở phía nam đến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc, với kỳ vọng có thể định hình lại các tuyến vận tải và thương mại trong khu vực Trung Đông.

Iraq đặt mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển mới ở Trung Đông. Ảnh: The jerusalem post

Kế hoạch này nằm trong bối cảnh Iraq tìm cách mở rộng vận chuyển hàng hóa trên bộ qua Syria để nối sang Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó giảm phụ thuộc vào các tuyến hàng hải truyền thống vốn đang gặp nhiều bất ổn. Một số ý kiến cho rằng việc mở tuyến đường này có thể thay đổi cấu trúc thương mại khu vực, đặc biệt nếu các tuyến trung chuyển mới hoạt động ổn định.

Theo kênh Rudaw tại khu vực người Kurd ở Erbil, dự án “Đường phát triển” (Development Road Project) có tổng vốn đầu tư khoảng 17 tỷ USD, bao gồm hệ thống đường sắt và đường bộ nhằm vận chuyển hàng hóa và hành khách. Dự án được kỳ vọng có thể mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ USD mỗi năm, đồng thời đưa Iraq trở thành một trung tâm logistics khu vực.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh một số tuyến vận tải truyền thống trong khu vực bị gián đoạn, khiến nhu cầu tìm kiếm hành lang thay thế gia tăng. Iraq được cho là đang cân nhắc kỹ lưỡng do lo ngại liên quan đến tình hình an ninh và các yếu tố chính trị trong khu vực Syria, nơi các lực lượng và nhóm vũ trang có ảnh hưởng khác nhau vẫn tồn tại.

Iraq thúc đẩy một tuyến hành lang thương mại dài khoảng 1.200 km. Ảnh: The jerusalem post

Một số nguồn tin khu vực cho biết đã xuất hiện đoàn xe vận tải đầu tiên di chuyển theo tuyến Iraq – Thổ Nhĩ Kỳ qua lãnh thổ Syria, đi qua cửa khẩu Tal Abyad và tiến vào tỉnh Nineveh của Iraq. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy một tuyến trung chuyển mới đang dần hình thành, dù còn ở giai đoạn thử nghiệm.

Phía Iraq cho biết tuyến đường này có thể trở thành một phần quan trọng của dự án “Đường phát triển”, hướng tới việc tăng cường vai trò của nước này trong mạng lưới thương mại khu vực. Trong khi đó, một số nghị sĩ Iraq nhận định Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan tâm đến việc khôi phục và mở rộng các cửa khẩu biên giới để thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua hành lang mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tính khả thi dài hạn của tuyến thương mại này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ổn định an ninh, quan hệ giữa các bên liên quan và tiến trình tái thiết hạ tầng trong khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: The jerusalem post