Ả Rập Xê Út, Kuwait bị cáo buộc không kích lực lượng thân Iran tại Iraq

Hãng tin Anh - Reuters mới đây dẫn nhiều nguồn tin an ninh và quân sự cho biết, Ả Rập Xê Út đã triển khai các đợt không kích nhằm vào các lực lượng dân quân Shi'ite thân Iran tại Iraq trong thời gian xảy ra chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran, trong khi các cuộc tấn công đáp trả cũng được tiến hành từ lãnh thổ Kuwait nhằm vào các mục tiêu bên trong Iraq.

Ả Rập Xê Út và Kuwait được cho đã triển khai các cuộc tấn công các lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq. Ảnh: MEOnews.

Reuters ngày 13/5 cho biết, không quân Ả Rập Xê Út đã sử dụng máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu của lực lượng dân quân thân Iran gần khu vực biên giới phía bắc với Iraq. Một số cuộc không kích được cho là diễn ra vào khoảng thời gian lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran ngày 7/4 bắt đầu có hiệu lực. Các mục tiêu bị tấn công được cho là những địa điểm dùng để phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út cùng các quốc gia Vùng Vịnh khác.

Trong khi đó, các nguồn tin Iraq dẫn đánh giá quân sự cho biết tên lửa đã được phóng ít nhất hai lần từ lãnh thổ Kuwait vào Iraq. Một đợt tấn công ở miền nam Iraq hồi tháng 4 được cho là đã đánh trúng vị trí của lực lượng Kataib Hezbollah, khiến nhiều tay súng thiệt mạng và phá hủy cơ sở liên lạc cũng như trung tâm điều hành máy bay không người lái của nhóm này.

Trước đó, cùng ngày, Reuters đưa tin Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích trực tiếp nhằm vào Iran để đáp trả các đợt tấn công nhằm vào nước này, đánh dấu lần đầu tiên Riyadh bị cho là tấn công lãnh thổ Iran. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng được cho là đã thực hiện các đợt tấn công tương tự.

Các cuộc tấn công kéo dài từ Iraq đã khiến Ả Rập Xê Út và Kuwait ngày càng mất kiên nhẫn với các nhóm dân quân thân Iran, lực lượng đang sở hữu hàng chục nghìn tay súng cùng kho tên lửa và máy bay không người lái đáng kể.

Kuwait đã ba lần triệu tập đại diện Iraq để phản đối các vụ tấn công xuyên biên giới cũng như vụ người biểu tình xông vào lãnh sự quán Kuwait tại thành phố Basra ngày 7/4. Ả Rập Xê Út cũng triệu tập đại sứ Iraq ngày 12/4 để phản đối các vụ tấn công.

Sau cuộc chiến Iraq năm 2003 do Mỹ phát động, ảnh hưởng của các lực lượng Shi'ite thân Iran tại Iraq ngày càng gia tăng, khiến nhiều quốc gia Vùng Vịnh lo ngại Baghdad trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Các nước Ả Rập vùng Vịnh nhiều lần cáo buộc chính phủ Iraq không kiểm soát được các nhóm vũ trang hoạt động gần như độc lập và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công xuyên biên giới.

Các thành viên của nhóm bán quân sự thân Iran Kataeb Hezbollah của Iraq xuất hiện trên đường phố Baghdad hồi tháng 4 năm 2026. Ảnh: Getty.

Lực lượng an ninh Iraq cho biết đã ngăn chặn được một số vụ tấn công, bao gồm việc thu giữ một bệ phóng tên lửa ở phía tây Basra được cho là nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin an ninh Iraq, các lực lượng dân quân thân Iran vẫn tiếp tục triển khai máy bay không người lái do thám dọc biên giới với Kuwait và Ả Rập Xê Út để thu thập thông tin tình báo.

Dù thỏa thuận hòa giải Iran - Ả Rập Xê Út do Trung Quốc làm trung gian năm 2023 từng làm dấy lên hy vọng về ổn định khu vực, nhưng cuộc xung đột mới hiện nay đang khiến những nỗ lực ngoại giao đó đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/i24NEWS