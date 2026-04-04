Iran tuyên bố tấn công tàu USS Abraham Lincoln bằng tên lửa hành trình, Mỹ bác bỏ

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn rơi vào bế tắc, trong khi giao tranh trên thực địa vẫn gia tăng và hai bên ghi nhận thêm tổn thất quân sự.

Iran tuyên bố tấn công tàu USS Abraham Lincoln bằng tên lửa hành trình. Ảnh: Wion

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 4/4 tuyên bố, đã tiến hành tấn công nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa hành trình, đồng thời công bố hình ảnh các mảnh vỡ được cho là liên quan. Tuy nhiên, phía Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Trong khi đó, các quan chức từ cả hai phía cho biết lực lượng Iran ngày 4/4 đang truy tìm một phi công Mỹ mất tích từ một trong hai máy bay chiến đấu bị bắn rơi trên không phận Iran và vùng Vịnh, trong khi hai phi công khác đã được cứu sống.

Các sự cố này cho thấy những rủi ro mà máy bay của Mỹ và Israel vẫn phải đối mặt trên không phận Iran khi cuộc chiến bước sang tuần thứ sáu, bất chấp những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng lực lượng Mỹ đã hoàn toàn kiểm soát bầu trời.

Cùng với leo thang quân sự, các kênh ngoại giao chưa ghi nhận tiến triển đáng kể. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran đã từ chối đề xuất ngừng bắn 48 giờ do Mỹ đưa ra thông qua một quốc gia trung gian vào ngày 2/4 và tiếp tục các hoạt động quân sự trên thực địa.

Các tên lửa do lực lượng vũ trang Iran sản xuất được trưng bày gần một hàng cờ Iran trong lễ kỷ niệm cuộc Cách mạng Hòi giáo năm 1979, ngày 11/2/2026 tại Tehran. Ảnh: BBC

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn nguồn tin ngoại giao Iran cho biết nước này vẫn là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và đang tuân thủ các nghĩa vụ của mình, bất chấp những tranh luận tại quốc hội và trong công chúng về khả năng rút khỏi văn kiện này. Nguồn tin nhấn mạnh rằng việc rút khỏi NPT hiện chỉ là vấn đề thảo luận, trong khi Iran vẫn tuân thủ các nghĩa vụ và phản ánh những quan ngại về Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Việc Mỹ mất liên tiếp máy bay, chiến dịch cứu hộ gặp nguy hiểm và ngoại giao bế tắc đang tạo ra một “điểm gãy” trong cục diện xung đột. Nếu không có bước đi kiềm chế kịp thời, những diễn biến hiện nay có thể đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy leo thang mới với hệ lụy vượt xa phạm vi giữa Mỹ và Iran.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Wion