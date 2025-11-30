Iran tuyên bố bắn hạ 196 UAV Israel trong 12 ngày giao tranh

Truyền hình nhà nước Iran vừa đưa tin, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 196 máy bay và UAV của Israel trong cuộc chiến thảm khốc 12 ngày hồi tháng 6 năm nay.

Phó Tư lệnh phụ trách chiến dịch của Lực lượng Không quân Iran, Chuẩn tướng Reza Khajeh. Ảnh: WANA News.

Phó Tư lệnh phụ trách chiến dịch của Lực lượng Không quân Iran, Chuẩn tướng Reza Khajeh khẳng định hệ thống phòng không Iran đã phản ứng tốt và đối phó hiệu quả với chiến dịch tập kích đường không quy mô lớn do quân đội Israel phát động vào Iran từ ngày 13 đến ngày 24/6.

Theo đó, lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ tổng cộng 196 máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel, trong đó có các dòng máy bay không lái như Heron, Hermes 450 và Hermes 900. Đặc biệt, Tướng Khajeh khẳng định ít nhất 33 quốc gia đã hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột, song không nêu tên cụ thể.

Cuộc chiến Israel - Iran kéo dài 12 ngày đêm hồi tháng 6 năm nay, là lần đối đầu quân sự trực diện ác liệt nhất giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu khu vực. Theo các báo cáo chính thức, trong cuộc chiến này, phía Iran có 1.060 người thiệt mạng, trong đó có nhiều quan chức quân sự cấp cao và nhà khoa học hạt nhân. Israel thông báo có 28 người thiệt mạng, hơn 2.500 người bị thương.

Không quân Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran. Ảnh: The New York Times.

Đáng chú ý, 2 ngày trước khi cuộc đối đầu hỏa lực Israel - Iran hạ màn, sáng sớm ngày 22/6, không quân Mỹ bất ngờ tung đòn tấn công chớp nhoáng vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đáp trả bằng cuộc tập kích tên lửa đạn đạo mang tính biểu tượng vào căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông đặt tại Qatar, chiều 23/6.

Trong một số đánh giá mới đây được truyền thông Mỹ trích dẫn, nhiều chuyên gia khu vực Vùng Vịnh cho rằng, nguy cơ nổ ra cuộc đối đầu quân sự mới giữa Israel và Iran vẫn rất cao, thậm chí là khó tránh khỏi. Nguyên nhân là bởi Israel nhận thấy chiến dịch tập kích vào Iran hồi tháng 6 vừa qua, vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra là phá hủy hoặc gây hư hại nặng nề cho các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thanh Giang

Nguồn: Mehr News Agency, Al Mayadeen.