Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Iran tuyên bố bắn hạ 196 UAV Israel trong 12 ngày giao tranh

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Truyền hình nhà nước Iran vừa đưa tin, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 196 máy bay và UAV của Israel trong cuộc chiến thảm khốc 12 ngày hồi tháng 6 năm nay.

Iran tuyên bố bắn hạ 196 UAV Israel trong 12 ngày giao tranh

Truyền hình nhà nước Iran vừa đưa tin, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 196 máy bay và UAV của Israel trong cuộc chiến thảm khốc 12 ngày hồi tháng 6 năm nay.

Iran tuyên bố bắn hạ 196 UAV Israel trong 12 ngày giao tranh

Phó Tư lệnh phụ trách chiến dịch của Lực lượng Không quân Iran, Chuẩn tướng Reza Khajeh. Ảnh: WANA News.

Phó Tư lệnh phụ trách chiến dịch của Lực lượng Không quân Iran, Chuẩn tướng Reza Khajeh khẳng định hệ thống phòng không Iran đã phản ứng tốt và đối phó hiệu quả với chiến dịch tập kích đường không quy mô lớn do quân đội Israel phát động vào Iran từ ngày 13 đến ngày 24/6.

Theo đó, lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ tổng cộng 196 máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel, trong đó có các dòng máy bay không lái như Heron, Hermes 450 và Hermes 900. Đặc biệt, Tướng Khajeh khẳng định ít nhất 33 quốc gia đã hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột, song không nêu tên cụ thể.

Cuộc chiến Israel - Iran kéo dài 12 ngày đêm hồi tháng 6 năm nay, là lần đối đầu quân sự trực diện ác liệt nhất giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu khu vực. Theo các báo cáo chính thức, trong cuộc chiến này, phía Iran có 1.060 người thiệt mạng, trong đó có nhiều quan chức quân sự cấp cao và nhà khoa học hạt nhân. Israel thông báo có 28 người thiệt mạng, hơn 2.500 người bị thương.

Iran tuyên bố bắn hạ 196 UAV Israel trong 12 ngày giao tranh

Không quân Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran. Ảnh: The New York Times.

Đáng chú ý, 2 ngày trước khi cuộc đối đầu hỏa lực Israel - Iran hạ màn, sáng sớm ngày 22/6, không quân Mỹ bất ngờ tung đòn tấn công chớp nhoáng vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đáp trả bằng cuộc tập kích tên lửa đạn đạo mang tính biểu tượng vào căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông đặt tại Qatar, chiều 23/6.

Trong một số đánh giá mới đây được truyền thông Mỹ trích dẫn, nhiều chuyên gia khu vực Vùng Vịnh cho rằng, nguy cơ nổ ra cuộc đối đầu quân sự mới giữa Israel và Iran vẫn rất cao, thậm chí là khó tránh khỏi. Nguyên nhân là bởi Israel nhận thấy chiến dịch tập kích vào Iran hồi tháng 6 vừa qua, vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra là phá hủy hoặc gây hư hại nặng nề cho các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thanh Giang

Nguồn: Mehr News Agency, Al Mayadeen.

Tin liên quan:
  • Iran tuyên bố bắn hạ 196 UAV Israel trong 12 ngày giao tranh
    Căng thẳng Israel-Iran: Tổng thống Iran tuyên bố kết thúc cuộc chiến 12 ngày

    Ngày 24/6, trong thông điệp gửi tới người dân Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Israel có hiệu lực, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố cuộc chiến kéo dài 12 ngày đã kết thúc và kêu gọi tất cả các cơ quan chính phủ tập trung cho công cuộc tái thiết.

  • Iran tuyên bố bắn hạ 196 UAV Israel trong 12 ngày giao tranh
    Cả Israel và Iran cùng tuyên bố chiến thắng cuộc chiến 12 ngày

    Tối 24/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tuyên bố chiến thắng và bác bỏ những tuyên bố rằng, chương trình hạt nhân của mình đã bị tàn phá. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố nước này “loại bỏ mối đe dọa bị hủy diệt hạt nhân” trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran.

Từ khóa:

#Iran #UAV #Khu vực Trung Đông #Máy bay không người lái

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh