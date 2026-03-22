Iran lần đầu phóng tên lửa tầm xa, tấn công thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel

Các quan chức Israel ngày 22/3 cho biết, Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa trong diễn biến xung đột hiện nay, đồng thời tiến hành các đợt tấn công nhằm vào khu vực miền Nam Israel, gần cơ sở hạt nhân của nước này, khiến hàng chục người bị thương.

Iran lần đầu phóng tên lửa tầm xa, tấn công thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel. Ảnh: Reuters

Theo Tướng Eyal Zamir, Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm bắn khoảng 4.000 km nhằm vào căn cứ Diego Garcia của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương, đánh dấu lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng trong xung đột hiện tại và cho thấy phạm vi tác động được mở rộng ra ngoài Trung Đông.

Trong khi đó, tối 21/3, các tên lửa của Iran đã đánh trúng các khu vực tại thành phố Dimona và Arad ở miền Nam Israel - nơi gần nhiều cơ sở quân sự quan trọng, bao gồm khu vực được cho là có liên quan đến chương trình hạt nhân của Israel.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết, ít nhất 64 người bị thương tại Arad, trong đó có nhiều trường hợp nghiêm trọng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào “các cơ sở quân sự và trung tâm an ninh” ở miền Nam Israel. Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết hệ thống phòng không vẫn hoạt động nhưng không thể đánh chặn toàn bộ các mục tiêu, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành điều tra.

Trong tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả đây là “một buổi tối rất khó khăn” và nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm vào đối phương trên nhiều mặt trận.

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với các mối đe dọa tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iran, trong bối cảnh căng thẳng lan rộng trong khu vực.

Ảnh: IBG News

Trong diễn biến ngoại giao, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm, trao đổi về tình hình khu vực. Ông Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, duy trì các tuyến vận tải biển an toàn, đồng thời bày tỏ quan ngại trước các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu có thể ảnh hưởng tới ổn định khu vực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong các phát biểu liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng tạm dừng xung đột, cho rằng lực lượng Mỹ đã giành ưu thế và khó có thể ngừng bắn trong bối cảnh hiện nay.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng dịp lễ Nowruz tới các nhà lãnh đạo Iran, đồng thời khẳng định Moscow vẫn là “người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy” của Tehran.Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về mức độ hỗ trợ thực tế của Nga cho Iran.

Giới quan sát nhận định, việc Iran sử dụng tên lửa tầm xa và mở rộng phạm vi tấn công có thể làm gia tăng rủi ro an ninh, đồng thời kéo theo những tác động lan tỏa tới thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Xinhua, Anadolu Ajansı