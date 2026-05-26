Iran khôi phục truy cập internet quốc tế sau thời gian hạn chế nghiêm ngặt

Chính phủ Iran đang tiến gần tới việc khôi phục truy cập internet quốc tế sau nhiều tháng áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong bối cảnh Tổng thống Masoud Pezeshkian thúc đẩy nới lỏng kiểm soát không gian mạng nhằm cải thiện kết nối với thế giới bên ngoài.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ra lệnh khôi phục truy cập internet quốc tế, chấm dứt tình trạng gián đoạn kéo dài 87 ngày. Ảnh: MSN.

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Pezeshkian ngày 25/5 đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đưa mức truy cập internet quốc tế trở lại trạng thái trước tháng 1/2026. Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Sattar Hashemi xác nhận quá trình khôi phục kết nối internet đã bắt đầu, trong khi hãng thông tấn ISNA cho biết việc triển khai dự kiến diễn ra từ ngày 27/5.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách kiểm soát internet của Tehran, vốn được siết chặt trong nhiều tháng qua với lý do bảo đảm an ninh mạng và ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia.

Hãng tin Fars có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng đặt câu hỏi về thẩm quyền của chính phủ trong việc dỡ bỏ các hạn chế, cho rằng quyết định ban đầu được ban hành bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao nên cũng phải do cơ quan này hủy bỏ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Fars đã thay đổi lập trường khi đăng bài xã luận nhận định việc mở lại internet là quyết định cần thiết về mặt “kỹ thuật và an ninh”, đồng thời cho rằng đây là bước đi “sớm muộn cũng phải thực hiện” khi tình hình an ninh mạng được cải thiện. Theo Fars, các biện pháp hạn chế trước đây được áp dụng nhằm đối phó nguy cơ gián điệp mạng và làn sóng tấn công mạng chưa từng có trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Iran bắt đầu siết chặt truy cập internet quốc tế từ ngày 8/1 sau khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc liên quan tới khó khăn kinh tế, đặc biệt là sự mất giá mạnh của đồng rial, leo thang thành các vụ đụng độ gây thương vong và thiệt hại đối với nhiều tài sản công cộng, bao gồm nhà thờ Hồi giáo và các tòa nhà chính phủ. Chính quyền Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động các cuộc biểu tình và bất ổn trong nước.

Mạng internet bị cắt trên toàn quốc, từ ngày 8 tháng 1 năm 2026, sau các cuộc biểu tình ở Iran. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều tuần gián đoạn, quyền truy cập internet quốc tế từng được khôi phục trong thời gian ngắn trước khi các biện pháp hạn chế được áp đặt trở lại vào ngày 28/2, thời điểm Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran.

Giới quan sát nhận định quyết định nới lỏng kiểm soát internet có thể phản ánh nỗ lực của chính quyền Iran nhằm giảm áp lực trong nước, đồng thời cải thiện môi trường kinh tế và công nghệ trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt nhiều khó khăn do căng thẳng địa chính trị và các lệnh trừng phạt quốc tế.

Thúy Hà

Nguồn: Tân Hoa xã/Iranintl