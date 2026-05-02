Iran gửi đề xuất mới, Mỹ không đồng ý

Giữa bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang, Iran vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại bàn đàm phán thông qua một đề xuất hòa bình mới gửi tới Washington thông qua trung gian Pakistan. Tuy nhiên, phản ứng từ Nhà Trắng cho thấy triển vọng ngoại giao vẫn còn rất mịt mờ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với giới truyền thông trước khi cất cánh từ bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ở Washington, ngày 1 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng trên chuyên cơ Marine One ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán, nhưng không đạt được kết quả gì”, đồng thời cho biết thêm rằng lựa chọn của ông vẫn là “hoặc là bác bỏ hoàn toàn hoặc là đạt được thỏa thuận”.

Ông Trump không giải thích chi tiết những gì ông cho là thiếu sót trong đề xuất mới nhất, nhưng nói: "Họ đang yêu cầu những điều mà tôi không thể đồng ý."

Tổng thống Donald Trump cũng đã phớt lờ thời hạn chót vào ngày 1/5 do đạo luật về quyền lực chiến tranh đặt ra, yêu cầu tổng thống Mỹ phải xin phép Quốc hội để tiếp tục các hành động thù địch quá 60 ngày. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Nhà Trắng không cần phải xin phép cơ quan lập pháp vì thời hạn trên đã được “tạm ngừng” sau khi lệnh ngừng bắn với Iran được công bố vào tháng trước, đồng thời gọi quy định hạn chế quyền sử dụng vũ lực là “hoàn toàn vi hiến”

Theo hãng thông tấn IRNA, Iran đã chuyển đề xuất thông qua Pakistan để Pakistan chuyển tiếp cho Washington, mặc dù nội dung của đề xuất chưa được làm rõ. Quyết định đệ trình các đề xuất lên Pakistan được đưa ra sau một cuộc tranh luận nội bộ ở Iran về việc liệu nước này có nên theo đuổi con đường ngoại giao hay thay vào đó dựa vào đòn bẩy do việc phong tỏa eo biển Hormuz mang lại. Các quan chức Iran hy vọng ông Trump sẽ muốn chấm dứt xung đột trước cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14 và 15 tháng 5.

Cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 hiện tạm dừng từ 8/4, song mới chỉ có một vòng đàm phán trực tiếp không đạt kết quả.

Hình ảnh một tòa nhà dân cư bị hư hại do một cuộc tấn công tại Tehran, Iran, ngày 23 tháng 3 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Trong khi đó, Iran tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Eo biển Hormuz, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, còn Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng của Iran. Giá dầu đã giảm gần 5% sau thông tin về đề xuất mới, nhưng vẫn cao hơn khoảng 50% so với trước chiến sự.

Trong nước, ông Trump đang chịu áp lực gia tăng khi lạm phát tăng mạnh, mà chưa có dấu hiệu chiến thắng rõ ràng trong cuộc chiến tại Iran, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Về phía Iran, nền kinh tế cũng chịu tác động nặng nề từ chiến tranh và các lệnh trừng phạt. Mỹ vừa tiếp tục áp đặt trừng phạt mới với ba công ty đổi ngoại tệ của Iran, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động tại eo biển Hormuz.

Nhật Lệ

Nguồn: The Guardian, Times of Israel