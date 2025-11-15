Iran diễn tập kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại di động

Iran vừa tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm kiểm tra hệ thống cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại di động tại nhiều khu vực được chỉ định. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tehran liên tục cảnh báo nguy cơ xung đột mới với Israel sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng Sáu.

Iran diễn tập kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại di động Ảnh: Newsweek

Người dùng của nhà mạng Hamrah-e Aval (MCI) nhận được thông báo thử nghiệm với nội dung: “Đây là tin nhắn thử nghiệm của hệ thống cảnh báo khẩn cấp.” Tin nhắn được gửi qua công nghệ Cell Broadcasting, thường dùng để cảnh báo động đất, lũ lụt hoặc tình huống an ninh.

Việc chọn sử dụng công nghệ Cell Broadcasting là tương đối phổ biến trên thế giới khi cần gửi thông báo khẩn cấp tới nhiều người cùng lúc mà không cần qua tin nhắn cá nhân, giảm tải mạng viễn thông trong khủng hoảng.

Theo Cơ quan Phòng thủ Thụ động Iran, mục tiêu lần này là đánh giá độ phủ sóng, tốc độ và độ chính xác của hệ thống. Các dữ liệu kỹ thuật thu được đang được phân tích để nâng cấp ở các giai đoạn tiếp theo. Nhà chức trách cảm ơn người dân và các cơ quan truyền thông đã phối hợp, đồng thời khẳng định việc tăng cường năng lực ứng phó là yêu cầu liên tục trong bối cảnh Iran đối mặt nhiều nguy cơ thiên tai và an ninh.

Đợt thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao Iran lặp lại cảnh báo rằng nguy cơ xung đột mới với Israel “là có thật”. Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói Tehran chuẩn bị cho “mọi kịch bản”, trong khi một số cựu quan chức an ninh Israel cũng đề cập nguy cơ tái bùng phát chiến sự.

Sau cuộc tấn công của Mỹ hồi tháng 6, một số quan chức Iran thừa nhận không có mạng lưới hầm trú ẩn công cộng đầy đủ, chỉ một số “khu vực đặc biệt” được củng cố. Phần lớn người dân, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, vẫn phải dựa vào ga tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm và tầng hầm. Thực tế này từng gây tranh cãi khi trong cuộc chiến hồi tháng 6, các quan chức cấp cao gồm cả Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã được sơ tán vào các cơ sở ngầm an toàn, trong khi dân thường không có nơi trú ẩn chính thức.

Sau cảnh báo sơ tán khẩn cấp, người dân tìm nơi trú ẩn tại một ga tàu điện ngầm ở Tehran, Iran, ngày 24 tháng 6. Ảnh: AP

Các cơ quan chức năng cho biết những đợt thử nghiệm mở rộng sẽ được triển khai trong thời gian tới, với phạm vi lớn hơn và nhiều nhà mạng hơn tham gia. Lịch trình cụ thể sẽ được công bố qua các kênh chính thức.

Giới quan sát cho rằng, dù Tehran khẳng định đây chỉ là diễn tập kỹ thuật, thời điểm tiến hành lại trùng với giai đoạn căng thẳng với Israel leo thang trên nhiều mặt trận. Hệ thống cảnh báo công cộng qua di động được xem là nền tảng tối thiểu trong trường hợp xảy ra tấn công bằng tên lửa hoặc UAV. Vì vậy, động thái này được nhìn nhận như một bước nâng mức sẵn sàng dân sự của Iran, đồng thời phát đi tín hiệu răn đe rằng nước này đã chuẩn bị cho mọi kịch bản xung đột có thể bùng phát

Nhật Lệ

Nguồn: Newsweek, Iran International