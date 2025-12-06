Iran diễn tập hải quân quy mô lớn, phô diễn năng lực quân sự và khả năng răn đe

Iran vừa tiến hành loạt diễn tập hải quân quy mô lớn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz và vùng biển Oman, nhằm gửi thông điệp cảnh báo trực diện tới Mỹ, Israel và các đồng minh trong khu vực.

Các tên lửa được phóng trong cuộc tập trận của Iran năm 2021 Ảnh: AP

Trong giai đoạn hai của cuộc tập trận “Eghtedar”, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đồng loạt phóng tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ nhiều vị trí trong đất liền, đánh trúng các mục tiêu định sẵn trên vùng biển Oman.

Cùng lúc, loạt UAV tầm xa, tên lửa phòng không và khí tài tác chiến điện tử cũng được kích hoạt nhằm mô phỏng kịch bản chiến đấu thực tế. Giới chỉ huy Iran gọi đây là “gói tác chiến chống hạm hoàn chỉnh” được vận hành thực chiến.

Truyền hình Nhà nước Iran khẳng định các hệ thống mới đều tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép nhận dạng, bám bắt và tấn công mục tiêu theo thời gian thực.

Lực lượng Hải quân IRGC tham gia cuộc tập trận quân sự Great Prophet-19 gần Vịnh Ba Tư vào cuối tháng 1 năm 2025. Ảnh: Tasnim

Theo tuyên bố chính thức, cuộc diễn tập mang “hai thông điệp”: “Hòa bình và hữu nghị với các nước láng giềng trong khu vực”; “Răn đe mạnh mẽ đối với mọi lực lượng được xem là đe dọa lợi ích của Iran”, đặc biệt là tàu chiến Mỹ thường xuyên hiện diện tại vùng Vịnh.

Bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục nóng lên khi Israel gia tăng hoạt động quân sự: không kích tại miền nam Liban, tấn công ở Gaza và giao tranh tại Jenin, Bờ Tây. Những diễn biến này khiến cuộc diễn tập của Iran được xem như lời đáp trả trực tiếp, nhằm phô diễn năng lực răn đe và bảo vệ vùng biển chiến lược của nước này.

