Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Iran diễn tập hải quân quy mô lớn, phô diễn năng lực quân sự và khả năng răn đe

Nhật Lệ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Iran vừa tiến hành loạt diễn tập hải quân quy mô lớn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz và vùng biển Oman, nhằm gửi thông điệp cảnh báo trực diện tới Mỹ, Israel và các đồng minh trong khu vực.

Iran diễn tập hải quân quy mô lớn, phô diễn năng lực quân sự và khả năng răn đe

Iran vừa tiến hành loạt diễn tập hải quân quy mô lớn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz và vùng biển Oman, nhằm gửi thông điệp cảnh báo trực diện tới Mỹ, Israel và các đồng minh trong khu vực.

Iran diễn tập hải quân quy mô lớn, phô diễn năng lực quân sự và khả năng răn đe

Các tên lửa được phóng trong cuộc tập trận của Iran năm 2021 Ảnh: AP

Trong giai đoạn hai của cuộc tập trận Eghtedar”, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đồng loạt phóng tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ nhiều vị trí trong đất liền, đánh trúng các mục tiêu định sẵn trên vùng biển Oman.

Cùng lúc, loạt UAV tầm xa, tên lửa phòng không và khí tài tác chiến điện tử cũng được kích hoạt nhằm mô phỏng kịch bản chiến đấu thực tế. Giới chỉ huy Iran gọi đây là “gói tác chiến chống hạm hoàn chỉnh” được vận hành thực chiến.

Truyền hình Nhà nước Iran khẳng định các hệ thống mới đều tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép nhận dạng, bám bắt và tấn công mục tiêu theo thời gian thực.

Iran diễn tập hải quân quy mô lớn, phô diễn năng lực quân sự và khả năng răn đe

Lực lượng Hải quân IRGC tham gia cuộc tập trận quân sự Great Prophet-19 gần Vịnh Ba Tư vào cuối tháng 1 năm 2025. Ảnh: Tasnim

Theo tuyên bố chính thức, cuộc diễn tập mang “hai thông điệp”: “Hòa bình và hữu nghị với các nước láng giềng trong khu vực”; “Răn đe mạnh mẽ đối với mọi lực lượng được xem là đe dọa lợi ích của Iran”, đặc biệt là tàu chiến Mỹ thường xuyên hiện diện tại vùng Vịnh.

Bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục nóng lên khi Israel gia tăng hoạt động quân sự: không kích tại miền nam Liban, tấn công ở Gaza và giao tranh tại Jenin, Bờ Tây. Những diễn biến này khiến cuộc diễn tập của Iran được xem như lời đáp trả trực tiếp, nhằm phô diễn năng lực răn đe và bảo vệ vùng biển chiến lược của nước này.

Nhật Lệ

Nguồn Wionnews, Reuters, Newsweek

Từ khóa:

#Iran #Diễn tập #Vùng biển #quy mô lớn #UAV

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy...
Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh