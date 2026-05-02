Iran điện đàm 6 nước Trung Đông, Mỹ trừng phạt các công ty trao đổi ngoại tệ của Tehran

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt, Iran tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc ngoại giao với các nước trong khu vực, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại nhằm giảm leo thang xung đột.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi điện đàm với 6 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và Azerbaijan. Ảnh: IRIMFA

Theo hãng thông tấn IRNA, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 1/5 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp của 6 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và Azerbaijan. Trong các cuộc trao đổi, Tehran khẳng định sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao nếu các bên điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng hạ nhiệt căng thẳng.

Cùng quan điểm, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục đối thoại, song nhấn mạnh không chấp nhận các điều kiện bị áp đặt từ bên ngoài.

Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn gặp trở ngại khi Mỹ cùng ngày công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 3 công ty trao đổi ngoại tệ của Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thực thể này bị cáo buộc liên quan tới mạng lưới tài chính xử lý lượng giao dịch thương mại lớn, phần nhiều gắn với xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu của Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định, Washington sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế dòng tài chính của Iran, đồng thời xử lý các tổ chức và cá nhân bị cho là hỗ trợ nước này né tránh trừng phạt. Cơ quan này cũng cảnh báo các hoạt động thanh toán liên quan đến việc đảm bảo an toàn hàng hải qua Eo biển Hormuz có thể đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Đại Giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đã kêu gọi tăng cường nội lực kinh tế, khuyến khích sử dụng hàng hóa trong nước và giảm thiểu tác động tiêu cực tới thị trường lao động trong bối cảnh sức ép bên ngoài gia tăng.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, Iran Intl