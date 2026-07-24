Iran đáp trả sau 13 đêm không kích, tập kích của Mỹ

Iran tuyên bố đã mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Jordan để đáp trả chiến dịch không kích kéo dài 13 đêm liên tiếp của Washington.

Iran tuyên bố đã mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Jordan. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của quân đội Iran, trong đêm 23/7, các UAV đã tấn công nhiều mục tiêu tại căn cứ không quân Isa (Bahrain), gồm bồn chứa nhiên liệu, nhà kho, cơ sở lưu trữ trang thiết bị và khu vực triển khai lực lượng Mỹ. Tại Jordan, căn cứ không quân Muwaffaq Salti cũng bị nhắm mục tiêu, với các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng máy bay và khu vực đóng quân của binh sĩ Mỹ bị tập kích.

Đài truyền hình quốc gia IRIB đã phát sóng video do quân đội Iran công bố, được cho là ghi lại cảnh các UAV xuất kích hướng về Bahrain và Jordan. Ngay trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain thông báo còi báo động phòng không đã vang lên trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Động thái của Tehran diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran sang đêm thứ 13 liên tiếp. Trong đêm 23/7, nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại thành phố Ahvaz, phía tây nam Iran, cùng các khu vực miền trung và miền nam nước này, bao gồm Khorramabad gần biên giới Iraq và thành phố cảng Jask.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích nhắm vào trung tâm chỉ huy, địa điểm triển khai UAV, tháp viễn thông, hệ thống giám sát ven biển và khí tài hải quân của Iran. Washington khẳng định mục tiêu của chiến dịch là “tiếp tục làm suy giảm mối đe dọa mà Iran gây ra đối với các thủy thủ dân sự và tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz”.

Theo truyền thông Iran, các đợt không kích đã gây thiệt hại đáng kể. Press TV dẫn lời giới chức tỉnh Khuzestan cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương tại Ahvaz. Trong khi đó, CENTCOM cũng công bố video ghi lại các cuộc tấn công nhằm vào phương tiện quân sự, cơ sở cảng và tàu của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ mở các cuộc không kích nhắm vào trung tâm chỉ huy, địa điểm triển khai UAV và khí tài hải quân của Iran. Ảnh: AP.

Giao tranh diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã điều thêm lực lượng tới Trung Đông, bao gồm máy bay ném bom và các đơn vị đặc nhiệm. Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Về phía Tehran, ngày 24/7 Iran đã bác bỏ thông tin do báo New York Times đăng tải, cho rằng Tehran từ chối một đề xuất ngừng bắn của Mỹ được Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi chuyển đến. Hãng thông tấn nhà nước IRNA khẳng định đây là thông tin “hoàn toàn mang tính đánh lạc hướng và gây hiểu lầm”.

Trong khi đó, IRNA cho biết đề xuất mà Iraq chuyển tới Iran là một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày, song cũng không nêu thêm nội dung cụ thể của thỏa thuận. Theo IRNA, một quan chức Iran giấu tên khẳng định Tehran luôn coi ngoại giao là một công cụ có giá trị tự thân trong việc giải quyết các bất đồng. Vị quan chức này đồng thời cho rằng nguyên nhân khiến xung đột trong khu vực leo thang hoàn toàn xuất phát từ việc Mỹ không thực hiện các cam kết và vi phạm những nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ ký ngày 18/6.

Thu Uyên

Nguồn: Times of Israel, New York Times.