Ông Trump: Mỹ sẽ sớm tuyên bố Eo biển Hormuz là lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết Washington có thể sớm tuyên bố Eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ, trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua tuyến đường chiến lược này gần như đình trệ và căng thẳng giữa Washington với Tehran tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể sớm tuyên bố Eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu tại một sự kiện ở Học viện Cảnh sát thuộc hạt Nassau, bang New York ngày 14/8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ đưa ra tuyên bố trên “khá sớm”, sau khi Washington “hoàn tất việc đánh bại Iran”.

Ông Trump nói: “Khá sớm, tôi sẽ tuyên bố Eo biển Hormuz là một lãnh thổ của Mỹ. Chúng ta đang phong tỏa. Không tàu nào có thể đi qua nếu chúng ta không muốn”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Persian với Vịnh Oman, gần như không còn hoạt động vận tải bình thường. Theo dữ liệu của Kpler, chỉ có 2 tàu đi qua eo biển này trong ngày 14/8 và không ghi nhận tàu chở dầu thô nào. Một ngày trước đó có 9 tàu qua lại, trong khi ngày 12/8 ghi nhận 5 tàu. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 12 tàu/ngày trong tháng 8 và đặc biệt thấp so với hơn 130 tàu/ngày trước khi xung đột Mỹ-Israel với Iran bùng phát hồi tháng 2.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tính đến ngày 14/8, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 62 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 tàu và lên kiểm tra 2 tàu trong quá trình thực thi lệnh phong tỏa nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, Tehran bác bỏ tuyên bố của Washington về quyền kiểm soát Eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Iran sẽ quyết định thời điểm mở hoặc đóng eo biển, đồng thời nhấn mạnh tuyến đường thủy này “đã, đang và sẽ thuộc về Iran”.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Gharibabadi cho biết Eo biển Hormuz sẽ được “đóng và mở dưới sự chỉ huy của Iran”, đồng thời cho rằng Tehran sẽ tiếp tục phong tỏa cho đến khi Washington chấp nhận “thất bại chiến lược”.

Hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm tháo gỡ căng thẳng vẫn chưa đạt tiến triển rõ rệt. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran chưa đưa ra quyết định nối lại đàm phán với Washington. Ông cho biết Qatar và Pakistan tiếp tục trao đổi thông điệp với Iran, song nhấn mạnh điều này “không có nghĩa là đàm phán”.

Bích Hồng

Nguồn: CNA, TASS, Iran International.