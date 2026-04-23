Iran: Các quốc gia vùng Vịnh đối mặt với “thảm họa số” nếu cáp ngầm tại Hormuz bị gián đoạn

Hãng thông tấn Tasnim (Iran) vừa có bài viết nhấn mạnh vai trò chiến lược của hệ thống cáp internet quốc tế nằm dưới đáy Eo biển Hormuz. Báo cáo này được công bố trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gia tăng kiểm soát khu vực eo biển và được hiểu như một lời cảnh báo gián tiếp rằng tuyến “huyết mạch” internet quan trọng của khu vực có thể trở thành mục tiêu.

Iran cảnh báo về tính dễ bị tổn thương của các tuyến cáp ngầm dưới biển ở eo biển Hormuz. Ảnh: X.

Trong bài viết có tiêu đề “Eo biển Hormuz, huyết mạch chính của cáp Internet cho các quốc gia ven biển vùng Vịnh Ba Tư”, Tasnim nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz không chỉ đơn thuần là một tuyến đường vận chuyển dầu khí. Tuyến đường thủy hẹp này được coi là một trong những cửa ngõ internet quan trọng nhất đối với Trung Đông và thế giới”. Bài báo cho biết, ít nhất 7 tuyến cáp lớn đi qua khu vực này, trải dài từ châu Á qua Trung Đông đến châu Âu, tạo thành hạ tầng thiết yếu cho hoạt động kinh tế số của các quốc gia ven Vịnh.

Dù không nêu trực tiếp khả năng tấn công, việc Tasnim đề cập đến hệ thống cáp ngầm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng được giới quan sát xem như một cảnh báo ngầm về nguy cơ hạ tầng internet trở thành mục tiêu. Trong thực tế, việc phá hoại các tuyến cáp viễn thông dưới biển nhằm làm gián đoạn mạng lưới của đối phương là một chiến thuật đã được biết đến.

Bản đồ cáp ngầm dưới biển eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim.

Vấn đề then chốt nằm ở chỗ, trong khi các tuyến vận chuyển dầu mỏ có thể được thay thế hoặc tìm nguồn cung khác, thì cáp ngầm dưới biển gần như không có phương án thay thế khả thi. Hơn 98–99% dữ liệu quốc tế được truyền qua các tuyến cáp này, trong khi vệ tinh chỉ có thể hỗ trợ một phần trong các tình huống khẩn cấp. Việc sửa chữa cáp bị hỏng đòi hỏi phải xác định vị trí sự cố, triển khai tàu chuyên dụng và xin cấp phép, thường mất từ vài tuần đến vài tháng. Trong thời gian sửa chữa, việc chuyển hướng lưu lượng dữ liệu vẫn gây giảm tốc độ và độ trễ, có thể dẫn đến những gián đoạn kỹ thuật số kéo dài, thậm chí nghiêm trọng hơn cả việc phong tỏa năng lượng.

Việc nhiều tuyến cáp quang quan trọng bị hư hại có thể dẫn đến gián đoạn nghiêm trọng trong liên lạc trên khắp vùng Vịnh. Ảnh: Russell Bedford International.

Tasnim cảnh báo, nếu nhiều tuyến cáp tại Hormuz bị gián đoạn cùng lúc, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có thể đối mặt với “thảm họa số” như mất kết nối internet diện rộng, thiệt hại tài chính, rối loạn thị trường chứng khoán, đình trệ thương mại điện tử và gián đoạn hàng không. Bài viết đồng thời dẫn lại sự cố đứt cáp ở Địa Trung Hải năm 2008, vốn đã làm tốc độ internet tại Trung Đông và Ấn Độ suy giảm nghiêm trọng.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun