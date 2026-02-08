Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tiến hành hoạt động quân sự

Iran ngày 7/2 phát đi cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực nếu Washington thực hiện hành động quân sự chống lại Tehran. Tuy nhiên, phía Iran nhấn mạnh các động thái này chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ, không nhằm vào lãnh thổ các quốc gia sở tại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: China Daily.

Phát biểu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan tới Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, Tehran không có khả năng tiến hành các hành động nhằm vào lãnh thổ Mỹ, song sẽ nhắm tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu bị tấn công. Ông đồng thời tái khẳng định lập trường lâu nay của Iran rằng, chương trình tên lửa của nước này không nằm trong phạm vi đàm phán với Washington, coi đây là vấn đề thuộc về năng lực phòng vệ quốc gia.

Ngoại trưởng Araghchi cũng nhấn mạnh hoạt động làm giàu urani là “quyền không thể bị xâm phạm” của Iran, cho rằng ngay cả các hành động quân sự cũng không thể xóa bỏ năng lực kỹ thuật mà Tehran đã xây dựng. Theo ông, Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận mang tính bảo đảm và minh bạch về vấn đề làm giàu urani, song không chấp nhận từ bỏ quyền này.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Iran và Mỹ tiến hành hai vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran tại Oman ngày 6/2. Theo Ngoại trưởng Iran, dù các cuộc đàm phán diễn ra theo hình thức gián tiếp, hai phái đoàn đã có những tiếp xúc mang tính biểu tượng bên lề, cho thấy nỗ lực duy trì kênh liên lạc trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn căng thẳng.

Liên quan tới triển vọng đối thoại, ông Araghchi cho biết hiện chưa ấn định thời điểm cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo, song cả Tehran và Washington đều thống nhất rằng các cuộc tiếp xúc cần được tiến hành trong thời gian sớm. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump đánh giá các cuộc trao đổi với Iran là “tích cực” và cho biết hai bên có thể tiếp tục gặp lại vào đầu tuần tới.

Iran và Mỹ tiến hành vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran tại Oman ngày 6.2.

Ảnh: Al Jazeera.

Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu ngoại giao, Tổng thống Trump ngày 7/2 đã ký sắc lệnh hành pháp cảnh báo áp dụng các biện pháp thương mại đối với các đối tác có quan hệ làm ăn với Iran. Diễn biến này cho thấy tiến trình đối thoại Mỹ – Iran vẫn đan xen giữa các nỗ lực ngoại giao và sức ép chiến lược, phản ánh tính chất phức tạp và khó đoán định của hồ sơ hạt nhân Iran trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Giang

Nguồn: Wion, Reuters.