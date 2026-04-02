IMF, WB và IEA phối hợp ứng phó tác động kinh tế - năng lượng

Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sẽ thành lập một nhóm điều phối nhằm tăng cường phối hợp ứng phó trước các tác động kinh tế và năng lượng từ xung đột tại Trung Đông.

Trụ sở của Ngân hàng thế giới WB. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chung ngày 1/4, ba tổ chức nhận định xung đột đã gây gián đoạn nghiêm trọng trong khu vực, dẫn tới một trong những đợt thiếu hụt nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử thị trường toàn cầu. Các bên nhấn mạnh việc phối hợp là “hết sức cần thiết” trong bối cảnh bất định gia tăng, nhằm theo dõi diễn biến, thống nhất đánh giá và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách.

Nhóm điều phối mới sẽ đánh giá mức độ tác động tại từng quốc gia, xây dựng cơ chế phản ứng chung và huy động nguồn lực hỗ trợ các nước chịu ảnh hưởng. Các biện pháp có thể bao gồm tư vấn chính sách mục tiêu, đánh giá nhu cầu tài chính, cung cấp hỗ trợ tài chính ưu đãi (kể cả các khoản vay lãi suất thấp hoặc bằng 0), cùng các công cụ giảm thiểu rủi ro.

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột leo thang tại Iran. Ảnh: Aljazeera

Xung đột, bùng phát từ cuối tháng 2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và lan rộng ra toàn khu vực. Diễn biến này làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đồng thời gây áp lực lớn lên kinh tế toàn cầu.

IMF, WB và IEA cảnh báo tác động của xung đột là “đáng kể, mang tính toàn cầu và không đồng đều”, trong đó các quốc gia nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là các nước thu nhập thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Giá dầu, khí đốt và phân bón tăng cao, kéo theo lo ngại về giá lương thực, trong khi chuỗi cung ứng toàn cầu đối với nhiều mặt hàng như heli, phosphate và nhôm cũng bị gián đoạn. Ngành du lịch cũng ghi nhận tác động tiêu cực.

Các tổ chức này đồng thời cảnh báo biến động thị trường, đồng tiền tại các nền kinh tế mới nổi suy yếu và áp lực lạm phát gia tăng có thể dẫn tới chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và tăng trưởng kinh tế suy giảm.

IMF, WB và IEA khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì ổn định kinh tế – tài chính toàn cầu, tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng phục hồi, hướng tới tăng trưởng bền vững và tạo việc làm.

Vân Bình

Nguồn: Reuters