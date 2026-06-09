IMF: Thế giới sẽ tiếp tục đối mặt nhiều cú sốc lớn

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải đối mặt với các cú sốc lớn trong tương lai gần và cộng đồng quốc tế cần chuẩn bị cho một giai đoạn bất ổn kéo dài.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trên chương trình podcast “Leaders with Francine Lacqua” của Bloomberg ngày 8/6, bà Georgieva cho rằng thế giới vẫn chưa thực sự nhận thức đầy đủ rằng các cú sốc kinh tế, địa chính trị và xã hội đang trở thành trạng thái bình thường mới.

Theo bà Georgieva, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng bất ổn hiện nay là cộng đồng quốc tế đã đánh giá chưa đầy đủ những phản ứng tiêu cực đối với quá trình toàn cầu hóa. Bà cho rằng tại nhiều nơi trên thế giới, các cộng đồng địa phương đã bị suy yếu khi việc làm truyền thống biến mất, trong khi không nhận được sự hỗ trợ thích đáng để thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế.

Tổng Giám đốc IMF cũng cảnh báo việc ứng dụng nhanh chóng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất và kinh doanh có thể làm trầm trọng thêm những thách thức này nếu không có các chính sách hỗ trợ phù hợp cho lực lượng lao động.

Trước đó, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố giữa tháng 4, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 từ mức 3,4% xuống còn 3,1%, với lý do giá dầu tăng mạnh do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố giữa tháng 4, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 từ mức 3,4% xuống còn 3,1%. ẢNh: Xinhua.

IMF dự báo tăng trưởng tại Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ chậm lại. Đối với Eurozone, nền kinh tế khu vực này chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng tại Trung Đông cũng như ảnh hưởng kéo dài của giá năng lượng ở mức cao sau khi xung đột Ukraine leo thang.

Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, một số quan chức châu Âu đã đề xuất khôi phục quan hệ hợp tác năng lượng với Nga. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn duy trì kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc nhập khu nhiên liệu hóa thạch từ Nga vào năm 2027.

Trước đó, đặc phái viên của Điện Kremlin Kirill Dmitriev dự báo Liên minh châu Âu và Anh có thể phải đối mặt với một “cơn sóng thần khủng hoảng năng lượng” nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp tục kéo dài.

Ngọc Liên