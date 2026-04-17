IMF khôi phục quan hệ với Venezuela sau 7 năm gián đoạn

Ngày 16/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đã quyết định khôi phục quan hệ làm việc với Venezuela, chấm dứt tình trạng gián đoạn kéo dài từ năm 2019 do các bất đồng liên quan đến vấn đề công nhận chính quyền tại quốc gia Nam Mỹ này.

Quyền Tổng thống Venezuela, Delcy Rodríguez. Ảnh: SCMP.

Theo thông cáo của IMF, Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva đã thông báo rằng Quỹ hiện sẽ “làm việc với Chính phủ Venezuela dưới sự quản lý của quyền Tổng thống Delcy Rodríguez”, dựa trên ý kiến của các quốc gia thành viên đại diện cho phần lớn quyền biểu quyết trong tổ chức. IMF nhấn mạnh quyết định này được đưa ra phù hợp với thông lệ lâu dài của định chế tài chính quốc tế này, trong các trường hợp thay đổi hoặc tranh cãi về tính hợp pháp của chính phủ.

Việc khôi phục quan hệ được đánh giá là bước đi quan trọng trong tiến trình nối lại hợp tác giữa IMF và Venezuela, quốc gia đã bị đình chỉ quan hệ với Quỹ từ năm 2019 do vấn đề công nhận chính quyền. Trước đó, IMF cũng từng xem xét khả năng nối lại tiếp xúc kỹ thuật với Caracas trong bối cảnh thay đổi chính trị gần đây và sự đồng thuận ngày càng tăng giữa các thành viên về việc cần cập nhật thông tin kinh tế của Venezuela.

Theo IMF, việc tái thiết lập quan hệ sẽ cho phép tổ chức này tiến hành thu thập dữ liệu kinh tế chính thức từ Venezuela, phục vụ công tác đánh giá vĩ mô và giám sát tình hình kinh tế. Trong trường hợp Caracas có yêu cầu, IMF cũng có thể xem xét các hình thức hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật trong tương lai, tùy thuộc vào sự phê chuẩn của các quốc gia thành viên.

IMF khôi phục quan hệ với Venezuela. Ảnh: Reuters

Giới quan sát cho rằng động thái này có thể mở đường để Venezuela tiếp cận lại các nguồn lực tài chính quốc tế, bao gồm quyền sử dụng một phần dự trữ đặc biệt tại IMF vốn bị đóng băng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ vẫn phụ thuộc vào tiến trình cải thiện quan hệ với các chủ nợ quốc tế và sự đồng thuận chính trị trong nội bộ IMF.

Quyết định của IMF diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang từng bước nối lại quan hệ với một số đối tác quốc tế sau nhiều năm bị hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy vậy, các điều kiện kinh tế trong nước vẫn được đánh giá là thách thức lớn với lạm phát cao, thiếu hụt ngoại tệ và áp lực đối với ngân sách công. IMF khẳng định việc khôi phục quan hệ không đồng nghĩa với việc ngay lập tức nối lại các chương trình cho vay, mà sẽ bắt đầu từ giai đoạn thu thập dữ liệu và hợp tác kỹ thuật trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Lê Hà.

Nguồn: scmp