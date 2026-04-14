IEA, IMF, WB: Tác động của xung đột Iran "mang tính toàn cầu và rất bất đối xứng”

Lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Quốc tế ( IEA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới ( WB) vừa đưa ra cảnh báo về những tác động sâu rộng của xung đột liên quan Iran đối với thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu.

Hình ảnh hiển thị logo Tổ chức Năng lượng Quốc tế ( IEA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới ( WB). Ảnh: MB

Ba tổ chức ngày 13/4 cho biết, đã tiến hành cuộc họp trong khuôn khổ cơ chế phối hợp được thiết lập từ đầu tháng 4 nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước các cú sốc về năng lượng và kinh tế tại Trung Đông. Trong tuyên bố chung, các bên nhấn mạnh tác động của xung đột là “đáng kể, mang tính toàn cầu và rất bất đối xứng”, trong đó các nước nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là các quốc gia thu nhập thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.

Theo đánh giá, gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu, khí đốt và phân bón tăng cao, làm gia tăng lo ngại về an ninh lương thực và việc làm. Đồng thời, một số quốc gia sản xuất năng lượng tại Trung Đông cũng ghi nhận sụt giảm mạnh doanh thu xuất khẩu.

Các tổ chức lưu ý rằng ngay cả khi hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn, nguồn cung toàn cầu các mặt hàng thiết yếu vẫn cần thời gian để trở lại mức trước khủng hoảng. Giá nhiên liệu và phân bón vì vậy có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài, do ảnh hưởng kéo dài từ gián đoạn chuỗi cung ứng và thiệt hại cơ sở hạ tầng.

Báo cáo cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt các đầu vào quan trọng có thể lan rộng sang nhiều lĩnh vực như năng lượng, sản xuất và lương thực. Bên cạnh đó, các yếu tố như di dời dân cư, suy giảm việc làm và sụt giảm du lịch có thể tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi kinh tế tại nhiều quốc gia.

Thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng bởi xung đột Iran. Ảnh: AA

Trong bối cảnh đó, các nhóm chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới đang phối hợp chặt chẽ, kể cả ở cấp quốc gia, nhằm cung cấp tư vấn chính sách phù hợp và hỗ trợ tài chính khi cần thiết.

Ba tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu, đồng thời phối hợp với các đối tác quốc tế để hỗ trợ các nước thành viên, hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế, duy trì tăng trưởng và việc làm trong giai đoạn tới.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, AA