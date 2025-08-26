Huy động toàn lực khắc phục thiệt hại, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa, Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu: “Huy động toàn lực, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 5, sớm cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho khách hàng trên địa bàn”.

Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 5 tại Thanh Hóa.

Ngày 26/8, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Nguyễn Đức Thiện cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra và làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Bão số 5 đã khiến nhiều cây cổ thụ trên địa bàn tỉnh đổ gãy và gây hư hỏng tài sản trên lưới điện PC Thanh Hóa quản lý.

Theo thống kê, đến 17h ngày 26/8, hệ thống lưới điện của PC Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 gây ra với: 577 cột trung, hạ thế gãy đổ, rạn nứt hoặc sạt lở; 1 máy biến áp hư hỏng; 1.324 mét dây trung áp và 740 mét dây hạ áp bị đứt, hỏng; 140 sứ trung áp, 96 sứ hạ áp cùng 23 công tơ và 30 hòm hộp công tơ hỏng. Hiện vẫn còn 18/166 xã, tương ứng 96.412 khách hàng chưa được cấp điện trở lại.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn PC Thanh Hóa cùng các nhà thầu, đơn vị thi công họp bàn phương án xử lý sự cố.

Trước những ảnh hưởng do thiên tai gây ra, PC Thanh Hóa đã tổ chức họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty với sự tham gia của các nhà thầu, đơn vị thi công. Tại cuộc họp, PC Thanh Hóa thống nhất huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị để đồng loạt ra quân khắc phục sự cố. Song song với công tác khắc phục, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện đến người dân, duy trì liên lạc thông suốt với Trung tâm Điều độ và tăng cường tương tác nhanh với khách hàng. Dự kiến đến hết ngày 27/8/2025, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng sẽ được cấp điện trở lại, thể hiện quyết tâm cao của tập thể PC Thanh Hóa và ngành điện miền Bắc.

Sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên hệ thống lưới điện Thanh Hóa, ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc biểu dương PC Thanh Hóa đã bám sát tình hình, báo cáo kịp thời và ứng phó hiệu quả với những thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.

Công nhân PC Thanh Hóa triển khai khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh, việc khôi phục cấp điện là nhiệm vụ cấp thiết nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu. Trong bối cảnh mưa lớn, lũ quét và sạt lở còn tiềm ẩn, các đơn vị cần theo dõi sát mực nước để kịp thời phương án cắt điện, vận hành linh hoạt, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng thi công. Đồng thời, phải chủ động vật tư, thiết bị, phương tiện và nhân lực để khôi phục điện cho các khu vực trọng điểm, hạ tầng thiết yếu và khách hàng quan trọng; xây dựng phương án phù hợp cho những vùng ngập lụt, chia cắt.

PC Thanh Hóa triển khai thay thế cột điện bị gãy đổ.

Tổng Giám đốc EVNNPC yêu cầu PC Thanh Hóa tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cập nhật thông tin thường xuyên để chỉ đạo kịp thời; phát huy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong nội bộ và sẵn sàng chi viện cho Nghệ An, Hà Tĩnh khi cần. Ông cũng kêu gọi các nhà thầu cùng tham gia để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, đặc biệt nhằm bảo đảm điện phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. EVNNPC sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác khắc phục diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Công nhân PC Thanh Hóa triển khai khắc phục sự cố.

Cùng ngày, các ông Vũ Thế Nam – Thành viên Hội đồng thành viên và ông Lương Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cũng trực tiếp đi kiểm tra tại hiện trường. Sau khi khảo sát, lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu các đơn vị triển khai ngay mọi phương án khi điều kiện an toàn cho phép, trước mắt tập trung cấp điện tạm để giảm nhanh số khách hàng mất điện. Các Đội Quản lý điện lực phải chủ động công việc, phối hợp linh hoạt với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời cần có đầu mối tổng hợp thiệt hại, điều tiết vật tư hợp lý, lập kế hoạch chi tiết cho từng khu vực. Đối với miền núi và những vùng bị chia cắt do mưa lũ, phải có phương án riêng, phù hợp điều kiện thực tế.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)