Hương rừng trong từng giọt mật

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, những người thợ nuôi ong của HTX Dịch vụ và Thương mại ong mật Cẩm Thủy (xã Cẩm Thủy) vẫn cặm cụi chăm sóc từng đàn ong để chắt chiu nên những giọt mật mang thương hiệu “Hương rừng đất Cẩm”.

Sản phẩm mật ong “Hương rừng đất Cẩm” của HTX Dịch vụ và Thương mại ong mật Cẩm Thủy (xã Cẩm Thủy).

Dẫn chúng tôi đến khu vực nuôi ong, mở nắp thùng và kiểm tra những cầu một, ông Trương Thanh Hải, Giám đốc HTX Dịch vụ và Thương mại ong mật Cẩm Thủy, cho biết: “Tận dụng lợi thế trên địa bàn có các vùng cây ăn quả phong phú, đa dạng, nên từ nhiều năm nay các thành viên trong HTX đã đẩy mạnh phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Theo ước tính, HTX đang nuôi khoảng 3.000 đàn ong, mỗi năm thu được khoảng 15 - 20 tấn mật”.

Theo ông Hải, nghề nuôi ong lấy mật không tốn kém về chi phí đầu tư, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn hoa có sẵn trong tự nhiên. Nuôi ong cũng không quá khó nhưng do ong có đặc tính sống theo bày đàn và nhạy cảm với các tác động của ngoại cảnh như thời tiết, ánh sáng và nhiệt độ, vì vậy đòi hỏi người nuôi phải áp dụng đúng kỹ thuật và phải tỉ mỉ, cẩn trọng từ khâu chọn giống, địa điểm để nuôi, cách tạo ong chúa, kỹ thuật tách đàn và phải hiểu về các loài hoa, mùa hoa nở, mùa ong đi lấy mật, tìm những nơi có nguồn mật hoa dồi dào... thì mới có thể duy trì được số lượng đàn cũng như đảm bảo được chất lượng mật ong.

Tuy nhiên, chất lượng mật ong cũng phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, nếu mưa nắng đan xen thì ong cho nhiều mật, nhưng nếu mưa nhiều thì mật sẽ lỏng, nắng quá gắt thì mật lại sánh và khó vắt. Bên cạnh đó, lượng mật cũng phụ thuộc vào địa điểm mà người nuôi đặt thùng và quy trình ra hoa. Vì thế, HTX thường đặt ong ở các khu vực vườn cây ăn quả có hệ thực vật đa dạng, nơi ong có thể tự do tìm kiếm nguồn mật từ các loài hoa nhãn, vải thiều và nhiều loài hoa rừng khác. Bên cạnh đó, ngoài việc đặt ong tại địa phương, HTX còn đưa đàn ong đến các khu vực có nguồn hoa dồi dào ở nhiều địa phương khác. Việc di chuyển đàn ong giúp tận dụng tối đa nguồn mật tự nhiên, đồng thời nâng cao chất lượng, sản lượng mật ong. Đây cũng là cách để giảm thiểu rủi ro khi nguồn hoa tại một khu vực bị hạn chế.

Hơn nữa, để tạo dựng uy tín đối với người tiêu dùng, HTX còn chú trọng đầu tư hệ thống máy hạ thủy phần. Đây là công nghệ tách bớt nước ra khỏi mật ong. Việc này giúp mật ong sánh đặc hơn, không bị lên men và giữ được lâu. Từ đây, mật ong thô trở thành mật ong tinh nguyên chất, sánh mịn, vàng óng, hương vị thơm ngon hơn nhiều so với mật được quay thủ công. Nhờ vậy mà sản phẩm mật ong của HTX đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, và được người tiêu dùng biết đến là sản phẩm “sạch” thuần khiết tự nhiên không hóa chất.

Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ vào khâu thu hoạch, chế biến, bảo quản, HTX còn chú trọng xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm và tận dụng công nghệ số để quảng bá, xây dựng thương hiệu. Cùng với đó, HTX cũng liên kết với nhiều điểm, cửa hàng bán sản phẩm tại các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm mật ong ở các hội chợ, sự kiện trong và ngoài tỉnh. Từ đó, giúp sản phẩm, thương hiệu mật ong của HTX ngày càng vươn xa ra thị trường.

Ngoài hiệu quả về kinh tế, nghề nuôi ong lấy mật của HTX còn mở ra hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản của địa phương. Theo ông Trương Thanh Hải, tiềm năng để phát triển nghề nuôi ong lấy mật trên địa bàn xã Cẩm Thủy là rất lớn, góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Bởi vậy, trong tương lai HTX sẽ tiếp tục nhân rộng đàn ong và tích cực chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các hộ dân trên địa bàn có nhu cầu nuôi. Tích cực quảng bá thương hiệu cho sản phẩm mật ong của địa phương để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách thích hợp thu hút các doanh nghiệp, HTX tăng cường hợp tác xây dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt