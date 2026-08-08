Khơi thông dòng vốn cho phát triển kinh tế địa phương

Nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Từ các hộ kinh doanh cá thể đến doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng kịp thời đã trở thành một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thọ Xuân Thanh Hóa (Agribank Thọ Xuân) đã triển khai nhiều giải pháp tín dụng phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng trên địa bàn hoạt động của đơn vị.

Nhiều hộ dân xã Xuân Lập được vay vốn Agribank Thọ Xuân đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Gia đình anh Hà Sỹ Nam, chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Xuân Lập là một trong những khách hàng gắn bó nhiều năm với Agribank Thọ Xuân. Từ khoản vay ban đầu khoảng 200 triệu đồng phục vụ khởi nghiệp, đến nay hạn mức tín dụng của gia đình đã được nâng lên 3,5 tỷ đồng, với dư nợ hiện tại khoảng 2 tỷ đồng. Anh Nam cho biết: “Nguồn vốn vay được sử dụng chủ yếu để nhập hàng hóa, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường địa phương. Nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng, hoạt động kinh doanh của gia đình từng bước phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương”.

Thực tế từ nhiều hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cho thấy, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi đã giúp các cơ sở chủ động hơn trong đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Không chỉ hỗ trợ khu vực kinh tế hộ gia đình, Agribank Thọ Xuân còn tập trung nguồn vốn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay và cải tiến quy trình, thủ tục, nhiều doanh nghiệp đã có thêm điều kiện duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ Khánh Đạo tại xã Xuân Lập đang có dư nợ khoảng 2 tỷ đồng tại Agribank Thọ Xuân. Nguồn vốn tín dụng với mức lãi suất phù hợp đã tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư máy móc, mở rộng nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Agribank Thọ Xuân cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp các xã tổ chức các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đối thoại, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn. Hiện nay, chi nhánh đang triển khai nhiều chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tài trợ xuất khẩu và đầu tư các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn. Đồng thời, ngân hàng chủ động tiết giảm chi phí hoạt động để thực hiện các chương trình giảm lãi suất cho vay, góp phần giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Cùng với hoạt động tín dụng, chi nhánh chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đồng thời, ưu tiên các chương trình tín dụng xanh, hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Agribank Thọ Xuân cho biết: “Chi nhánh luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương, ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời chỉ đạo cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh”.

Tính đến đầu tháng 8/2026, tổng dư nợ của Agribank Thọ Xuân đạt gần 2.500 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm hơn 97% tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng được tập trung cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mở rộng hoạt động, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Trong bối cảnh địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, XDNTM, việc các tổ chức tín dụng chủ động đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng sẽ tiếp tục góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Đức Thanh