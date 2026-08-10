Phát triển ngành nghề nông thôn ở Thiệu Hóa

Ngoài phát triển nông nghiệp, xã Thiệu Hóa còn khơi dậy tiềm năng của các ngành nghề nông thôn để tạo thêm động lực phát triển kinh tế. Từ chế biến nông sản, cơ khí, mộc dân dụng đến các dịch vụ phục vụ sản xuất đã và đang góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cơ sở sản xuất sản phẩm từ mây tre đan tại xã Thiệu Hóa.

Giữa nhịp sống đổi mới của vùng quê Thiệu Hóa, những thanh âm quen thuộc của nghề mây tre đan vẫn vang lên nơi thôn Hoạch Phúc. Anh Trương Văn Cường, một người trẻ mạnh dạn lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp từ chính nghề truyền thống của cha ông, chia sẻ: “Nghề mây tre đan vốn được lưu truyền nhiều đời ở địa phương. Nhưng nghề đứng trước không ít khó khăn do phần lớn lao động trẻ lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi làm ăn xa, trong khi đó những người cao tuổi có tay nghề thì gặp nhiều khó khăn trong quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đơn hàng. Trong gia đình, mẹ tôi cũng là người có nhiều năm gắn bó với nghề thủ công mỹ nghệ nên tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở mây tre đan Hoàng Lan”.

Cũng theo anh Cường, để làm ra được một sản phẩm mây tre đan bền đẹp và tinh xảo, người thợ phải tuân thủ nghiêm ngặt 5 công đoạn cơ bản gồm: chọn nguyên liệu, pha chế nguyên liệu, đan sản phẩm, chỉnh sửa, định hình, kiểm tra, bảo quản và đóng gói. Tùy vào từng loại sản phẩm mà người thợ lựa chọn nguyên liệu cho phù hợp, không sâu mọt, có màu sắc tự nhiên đẹp và đặc biệt phải có độ dẻo, bền. Hiện nay, cơ sở sản xuất các mặt hàng mây tre đan mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu như rổ, rá, giỏ, khay, đồ trang trí và nhiều sản phẩm thủ công khác. Từ một xưởng nhỏ, cơ sở mây tre đan Hoàng Lan đã góp phần gìn giữ nghề của địa phương, tạo việc làm và nguồn thu nhập cho hơn 120 lao động trong và ngoài xã.

Toàn xã Thiệu Hóa hiện có hơn 2.000 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ và ngành nghề nông thôn như nhựa song xiên, mây tre đan xuất khẩu, làm mi giả, mộc dân dụng, cơ khí... Các chủ cơ sở đã từng bước tiếp cận công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng và tối ưu hóa chi phí. Một số hộ bước đầu tham gia xúc tiến thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, tham gia Chương trình OCOP.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, cho biết: “Việc phát triển ngành nghề nông thôn được xem là “sợi nối” quan trọng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM; là một trong những giải pháp để phát triển kinh tế cho địa phương. Vì vậy, xã khuyến khích hộ kinh doanh, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ thân thiện với môi trường. Đồng thời, quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, tạo quỹ đất để hộ sản xuất, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với Chương trình OCOP. Việc du nhập, nhân cấy nghề mới cũng được xã quan tâm tạo điều kiện cho người dân tham gia các lớp đào tạo nghề. Giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn tăng qua từng năm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn”.

Bài và ảnh: Lê Ngọc