Gỡ khó để triển khai Dự án đường nối Quốc lộ 217 đi bản Xuân Thành

Sau khi được nhận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư, UBND xã Na Mèo đã khẩn trương thực hiện các bước trình tự thủ tục, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy đi bản Bo Hiềng, xã Na Mèo.

Xã Na Mèo đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực thi công đường dẫn cầu bê tông vượt sông Luồng.

Theo quyết định phê duyệt của UBND huyện Quan Sơn cũ, Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy đi bản Bo Hiềng, xã Na Mèo được đầu tư xây dựng với tổng mức 55 tỷ đồng. Dự án có chiều dài hơn 7,3km, từ bản Xuân Thành, gần trung tâm xã Sơn Thủy đến bản Bo Hiềng, nối vào Quốc lộ 217.

Không chỉ cải tạo, mở rộng nền đường cũ lên 6m, dự án còn có cầu bê tông dài 113,08m vượt sông Luồng nối vào Quốc lộ 217 thay cho đập tràn trước đây. Dự án được kỳ vọng sẽ kết nối giao thông thuận lợi hơn từ Quốc lộ 217 về trung tâm xã Sơn Thủy và kết nối với các tuyến đường ra các bản khu vực biên giới. Thông qua đó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các xã biên giới Na Mèo, Sơn Thủy.

Đến cuối năm 2024, UBND huyện Quan Sơn cũ đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB và chỉ đạo các nhà thầu triển khai thi công dự án. Đến đầu năm 2026, liên danh nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng thủy lợi Trường Sơn và Công ty CP Tư vấn và Xây dựng cầu đường Thanh Hóa đã thi công đạt khoảng 60% khối lượng công trình. Dự án cơ bản hoàn thành nền đường và kết cấu cầu bê tông vượt sông Luồng để nối vào Quốc lộ 217.

Tuy nhiên do vướng mắc trong thu hồi đất rừng, nên hạng mục đường dẫn lên cầu bê tông vượt sông Luồng, thuộc địa phận xã Na Mèo không thể triển khai thi công. Thực trạng này, khiến cây cầu bê tông qua sông Luồng mặc dù đã cơ bản hoàn thành nhưng người dân vẫn không thể qua lại. Còn nhà thầu là Công ty CP Tư vấn và Xây dựng cầu đường Thanh Hóa đã phải đưa máy móc, thiết bị công trình về xuôi từ tháng 3/2026 đến nay, chờ đợi mặt bằng để thi công đường dẫn 2 đầu cầu.

Theo ông Hà Văn Thống, Trưởng Phòng kinh tế, UBND xã Na Mèo, nguyên nhân trực tiếp là do công tác GPMB gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý khi thu hồi đất của đơn vị quản lý rừng phòng hộ. Cụ thể, tổng diện tích đất phải GPMB để thực hiện dự án là hơn 3.800m2, hầu hết đã hoàn thành trong năm 2024. Dự án gặp vướng mắc trong công tác thu hồi 185,9m2 đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn, phục vụ thi công đường dẫn lên cầu vượt sông Luồng phía bản Bo Hiềng, nay là bản Tân Lập.

Xác định tầm quan trọng của dự án đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, sau khi nhận bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, UBND xã Na Mèo đã khẩn trương nắm bắt tình hình, tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để thu hồi đất theo thẩm quyền. Đến đầu tháng 7/2026, xã đã hoàn thiện các bước quy trình, thủ tục và ban hành quyết định thu hồi diện tích đất trên. Việc bàn giao mặt bằng được tiến hành thuận lợi, phục vụ công tác triển khai dự án.

Ngay sau khi có mặt bằng sạch, nhà thầu thi công đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, máy móc, nguyên vật liệu, triển khai thi công hạng mục còn lại của dự án. Theo ông Nguyễn Hữu Linh, Chỉ huy công trình của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng cầu đường Thanh Hóa: “Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, việc thi công các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thành trong tháng 8/2026”.

Trong khi đó, phần đường giao thông còn lại, thuộc gói thầu xây lắp của Công ty TNHH Xây dựng thủy lợi Trường Sơn cũng đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Ông Hà Văn Thống cho biết thêm: “Tính đến đầu tháng 8/2026, Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy đi bản Bo Hiềng, xã Na Mèo đã hoàn thành trên 95% khối lượng thi công. Xã phấn đấu chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và hoàn thành công trình trong tháng 9/2026”.

Bài và ảnh: Đồng Thành