“Nước rút” bàn giao mặt bằng đường ven biển

Tuyến đường ven biển đoạn Tiên Trang - KKT Nghi Sơn đi qua địa bàn phường Ngọc Sơn có chiều dài 7,32 km, với 16 ha đất bị thu hồi, ảnh hưởng tới hơn 500 hộ dân. Sau quá trình tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách, phần lớn các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án trọng điểm này. Từ ngày 6/8, hai tổ công tác của UBND phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã đồng loạt ra quân, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ tháo dỡ nhà cửa, công trình, di chuyển tài sản đến nơi ở mới.

UBND phường Ngọc Sơn huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, công trình.

Gia đình ông Lê Văn Thành, ở tổ dân phố Hải Ninh có gần 140 m2 đất ở thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích cụ thể về chủ trương đầu tư, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và ý nghĩa của tuyến đường đối với phát triển kinh tế - xã hội, gia đình ông đã đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng.

Dù việc di chuyển chỗ ở ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình vẫn chủ động thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình để sớm bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Cấn bộ Ủy ban MTTQ phường và đoàn viên thanh niên hỗ trợ hộ dân di dời đồ đạc.

“Do hoàn cảnh gia đình chỉ có người già và cháu nhỏ, việc tự tháo dỡ, di chuyển các đồ đạc nặng gặp khó khăn. Bởi vậy trong những ngày này, cán bộ phường, tổ dân phố và các tổ chức, đoàn thể đã đến tận nhà, cùng gia đình thu dọn, vận chuyển tài sản. Gia đình cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương và rất mong dự án sớm được triển khai, hoàn thành”, ông Thành chia sẻ.

Nhiều hộ dân trong khu vực dự án đi qua cũng đang khẩn trương tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, các tổ chức, đoàn thể và tổ dân phố trực tiếp bố trí lực lượng hỗ trợ.

Lực lượng dân quân hỗ trợ tháo dỡ vật kiến trúc.

Ông Lê Công Dương, Tổ trưởng Tổ dân phố Hải Ninh, cho biết: “Chúng tôi đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, đồng thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh cụ thể để hỗ trợ người dân thực hiện di dời theo đúng kế hoạch. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tổ dân phố phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và lực lượng tại chỗ trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc, giúp bà con sớm ổn định nơi ở mới".

Trước đó, để tạo sự đồng thuận, trong suốt tháng 7/2026, các tổ công tác của địa phương đã đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích chính sách, trực tiếp đối thoại và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND thị xã Nghi Sơn (cũ) và UBND phường Ngọc Sơn phê duyệt với số tiền gần 123,8 tỷ đồng cho 874 lượt hộ; trong đó, hơn 122,8 tỷ đồng đã được chi trả.

Hiện nay, trên toàn bộ đoạn tuyến còn lại dài 0,59 km chưa bàn giao mặt bằng liên quan đến diện tích đất của 43/49 hộ có đất giao không đúng thẩm quyền giai đoạn 2006-2007 và 4 hộ gia đình còn kiến nghị về bồi thường, tái định cư.

Địa phương đang tiếp tục rà soát từng hồ sơ, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động; đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc khiếu nại, khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo cơ sở để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Diện tích đất của 43/49 hộ có đất giao không đúng thẩm quyền giai đoạn 2006-2007 đang được địa phương và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật.

Ông Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Cả hệ thống chính trị phường Ngọc Sơn đang tổng lực vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm này, với quyết tâm cao nhất. Trong 5 ngày cao điểm, chúng tôi tập trung lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, sớm ổn định cuộc sống để bàn giao toàn bộ phần mặt bằng đã đủ điều kiện thi công".

Đối với những trường hợp còn vướng mắc, địa phương tiếp tục rà soát từng trường hợp, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích đầy đủ chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và thực hiện đúng quy định của pháp luật; quyết tâm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/8”.

Trong 5 ngày cao điểm, chúng tôi tập trung lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, sớm ổn định cuộc sống để bàn giao toàn bộ phần mặt bằng đã đủ điều kiện thi công. Ông Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Sơn

Phường Ngọc Sơn phấn đấu trong 5 ngày cao điểm (6-10/8) hoàn thành hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bàn giao toàn bộ phần mặt bằng đã đủ điều kiện thi công cho chủ đầu tư.

Dự án đường ven biển đoạn từ xã Tiên Trang đến KKT Nghi Sơn là 1 trong 2 dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - KKT Nghi Sơn. Ban đầu, dự án được phê duyệt đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến huy động vốn vay và phương án thu hồi vốn, cuối tháng 12/2025, dự án được điều chỉnh sang hình thức đầu tư công. Trong đó, dự án thành phần 2, đoạn từ xã Tiên Trang - KKT Nghi Sơn có chiều dài 17,9 km, gồm cầu Thạch Châu, với tổng mức đầu tư gần 1.513 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2026 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án. Khi hoàn thành vào năm 2029, đoạn Tiên Trang - KKT Nghi Sơn cùng các đoạn tuyến đã hoàn thành và đang được đầu tư sẽ góp phần nối thông tuyến đường ven biển Thanh Hóa, giúp tăng cường kết nối liên vùng, đặc biệt là các khu vực kinh tế ven biển với KKT Nghi Sơn, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và thu hút đầu tư dọc tuyến ven biển xứ Thanh.

Tùng Lâm