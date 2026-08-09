Tăng cường phòng chống 3 loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát vẫn hiện hữu do thời tiết diễn biến thất thường, hoạt động vận chuyển, giết mổ GSGC gia tăng. Hiện, 3 loại dịch bệnh chính gồm: dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng và cúm gia cầm có khả năng lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi nếu không được kiểm soát kịp thời.

Xã Các Sơn thực hiện tiêu hủy vịt mắc bệnh cúm gia cầm.

Những tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa ghi nhận các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 36 hộ của 12 xã, phường; buộc phải tiêu hủy 83.510 con gia cầm, đến nay vẫn còn 6 xã, phường đang xảy ra dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 147 hộ của 18 xã, phường; buộc phải tiêu hủy 3.987 con lợn và bệnh lở mồm long móng type A tại 1 hộ dân. Tuy hiện nay, 3 loại dịch bệnh nguy hiểm trên đang được khống chế nhưng cần tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời.

Tại xã Các Sơn, cuối tháng 5 vừa qua đã xảy ra dịch cúm gia cầm tại 3 hộ chăn nuôi vịt, buộc phải tiêu hủy 1.858 con. Mặc dù bệnh dịch nhanh chóng được chống chế nhưng hiện nay, địa phương vẫn nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là. Ông Lê Như Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Qua các buổi sinh hoạt, loa phát thanh, nhóm zalo tại các thôn..., chúng tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát GSGC; khuyến cáo người dân thực hiện tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại; tiêm phòng vắc xin bổ sung. Đồng thời hướng dẫn người dân nhận biết sớm dấu hiệu của từng loại bệnh, quy trình xử lý khi phát hiện vật nuôi mắc bệnh, tuyệt đối không bán chạy, giết mổ hay vứt xác động vật chết ra môi trường... Cùng với đó, địa phương vẫn duy trì công tác kiểm tra tại các chợ, cơ sở mua bán, giết mổ GSGC...”.

Một trong những giải pháp được ngành chăn nuôi đặc biệt quan tâm là tăng cường giám sát dịch bệnh ngay từ cơ sở. Đội ngũ cán bộ thú y đã bám sát địa bàn, nhất là ở những địa phương đã và đang xảy ra dịch bệnh để theo dõi diễn biến dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi mắc bệnh và kịp thời báo cáo để có phương án xử lý. Các đội phản ứng nhanh luôn sẵn sàng triển khai khoanh vùng, tiêu hủy, tiêu độc khử trùng khi phát hiện ổ dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan...

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, người dân cũng đã nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, chủ động bảo vệ đàn vật nuôi. Anh Lê Văn Quý, chủ hộ chăn nuôi lợn tại xã Quý Lộc, cho biết: “Tả lợn châu Phi là một loại dịch bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh nên tôi chú trọng lựa chọn con giống có nguồn gốc, được kiểm định chất lượng và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin. Đồng thời, thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại và hạn chế người lạ ra vào khu vực chuồng nuôi”.

Trước diễn biến phức tạp của 3 loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030. Theo ông Lương Xuân Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y: "Xác định đây là 3 loại dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát triển kinh tế, chúng tôi yêu cầu các địa phương, người chăn nuôi không chủ quan, lơ là, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tổ chức giám sát dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, chợ, điểm tập kết, cơ sở giết mổ, khu vực biên giới, địa bàn có nguy cơ cao... Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiêm phòng đợt 2. Khi phát hiện ổ dịch, phải tổ chức xử lý nhanh, kịp thời, triệt để; ưu tiên xử lý ngay từ ổ dịch đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, phương tiện, dụng cụ, bao bì, chất thải... qua biên giới. Đồng thời phát hiện, xử lý hành vi giết mổ trái phép, giết mổ không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y...”.

Bài và ảnh: Lê Ngọc