Phát huy hiệu quả nguồn vốn từ cơ chế đặc thù

Trong hệ thống các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 (NQ 37) của Quốc hội, cơ chế điều tiết lại một phần nguồn tăng thu ngân sách Trung ương từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn đã tạo thêm nguồn lực quan trọng để tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng các khu tái định cư trong Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn, tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm.

Tuyến đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ (ĐT.525), đoạn từ phường Ngọc Sơn đến cầu Đò Trạp sẽ được mở rộng, nâng cấp bằng nguồn vốn từ cơ chế đặc thù.

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ (ĐT.525), đoạn từ phường Ngọc Sơn đến cầu Đò Trạp, với tổng mức đầu tư gần 44,5 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Khởi công từ đầu tháng 7/2026, dự án có chiều dài hơn 4,5km, nâng cấp mặt đường từ 4,5m hiện hữu lên 7,5m; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, mở rộng nền đường lên 9,1m tại các đoạn qua khu dân cư. Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, các nhà thầu đã huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công. Các hạng mục như hoàn trả mương, thi công rãnh thoát nước cơ bản hoàn thành, tiến độ đáp ứng kế hoạch và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 12/2026.

Ông Lê Xuân Hùng, Trưởng Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, UBND phường Ngọc Sơn cho biết: “Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối KKT Nghi Sơn với các khu vực kinh tế trọng điểm lân cận và Cảng Hàng không Thọ Xuân. Trước đây, mặt đường hẹp, xuống cấp trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, khi hoàn thành, dự án không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, nâng cao năng lực kết nối giữa các khu vực sản xuất, cảng biển và khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KKT Nghi Sơn”.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường Âu Cơ có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, đi qua địa bàn hai phường Hải Lĩnh và Tân Dân, với quy mô nền đường rộng 10,5m cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Theo ông Cao Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Hải Lĩnh: “Với địa phương, đây không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn có ý nghĩa lâu dài trong việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, mở rộng không gian phát triển khu vực ven biển phía Bắc KKT Nghi Sơn, đồng thời tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư. Địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với các chính sách giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại để các nhà thầu, chủ đầu tư tổ chức thi công, hoàn thành dự án trong năm 2026”.

Thông tin từ Sở Tài chính, việc triển khai các công trình sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương theo NQ 37 đã đạt những kết quả bước đầu, song tiến độ giải ngân nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu do vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng. Đối với nhóm 23 dự án được bố trí 3.000 tỷ đồng từ năm 2023, đến nay tổng giá trị giải ngân lũy kế đạt gần 1.240 tỷ đồng, tương đương 41,3% kế hoạch. Trong đó, một số công trình đã có chuyển biến tích cực như dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường (cũ) đã giải ngân 100% kế hoạch vốn với 146,5 tỷ đồng; dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ đã hoàn thành, giá trị giải ngân đạt 29,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 4 công trình đã hoàn thành và đang thực hiện thủ tục quyết toán, gồm: Dự án mở rộng nghĩa trang Nhân dân phường Ninh Hải cũ; nghĩa trang Nhân dân thị xã Nghi Sơn (cũ) giai đoạn 2; hoàn thiện vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến Nhà máy giày Annora; sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước tuyến đường vào khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm. Nhiều công trình khác cũng đã đạt từ 80% đến 90% giá trị hợp đồng xây lắp, chủ yếu là các dự án hạ tầng khu tái định cư, cải tạo vỉa hè và các tuyến đường phục vụ phát triển khu công nghiệp, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

Hiện nay, Sở Tài chính đang tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai các dự án, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, sau khi có chủ trương của Quốc hội, sở sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện NQ 37, tham mưu cho tỉnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù mới có tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thanh Hóa trong giai đoạn tiếp theo.

Bài và ảnh: Tùng Lâm