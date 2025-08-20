Hướng đi mới trong đa dạng hóa đối tượng cây trồng

Những tưởng chỉ phù hợp với vùng đất khô nóng, có cường độ ánh sáng lớn như các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận cũ, nhưng cây nho đã bén rễ, cho hiệu quả kinh tế rất cao ở xứ Thanh. Thời gian gần đây, nhiều nông dân năng động đã du nhập cây nho về Thanh Hóa, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, hình thành nên hàng chục mô hình canh tác mới, mở thêm hướng trong đa dạng hóa cây trồng nông nghiệp.

Nông dân xã Nga An chuyển đổi cây trồng truyền thống bằng nho trên đất ruộng.

Tại xã Nga Thắng, tuy đã xây dựng hệ thống nhà lưới trồng dưa vàng và nhiều cây trồng giá trị kinh tế cao từ nhiều năm trước, nhưng HTX Nông nghiệp Mai An Tiêm vẫn quyết định chuyển hướng sang trồng thêm nho. Đầu năm 2023, HTX giảm diện tích cây trồng khác, phát triển thử nghiệm 2.000m2 nho sữa Hàn Quốc và nho Hạ Đen. Chỉ sau 6 tháng, nho đã cho quả bói, sau 1 năm cho sản lượng 1 tấn quả. Đến nay, ở xã Nga Thắng có 3 mô hình phát triển cây nho, đều đang cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều cây trồng truyền thống.

Anh Lê Văn Nam, Giám đốc HTX Nông nghiệp Mai An Tiêm, cho biết: “Nho là cây trồng dài ngày, trồng một lần thu hoạch cả chục năm nên đỡ khâu làm đất, canh tác liên tục như nhiều đối tượng cây trồng khác. So với dưa vàng, nho còn dễ canh tác hơn, vấn đề là nắm bắt được kỹ thuật, duy trì nước tưới vừa đủ qua hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại. Qua mô hình của HTX và nhiều mô hình ở huyện Nga Sơn cũ, trung bình 1ha nho chăm sóc đúng kỹ thuật, có thể cho lợi nhuận 1 tỷ đồng/năm. Tôi đã có kế hoạch phát triển diện tích trồng nho lên 5.000m2 trong những vụ tới”.

Những ngày đầu tháng 8, khi một lứa nho mới lại căng mọng, từng chùm tua tủa nặng dần, vườn nho Sơn Trang ở xã Đồng Tiến lại mở cửa đón khách tham quan. Đây là năm thứ 4, vườn nho 1/2ha cho quả lúc lỉu, đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Theo chủ vườn nho là chị Dương Thị Bàng, năm 2019, gia đình chị xin chủ trương của xã rồi đứng ra dồn đổi, tự tích tụ được 1ha đất sản xuất nông nghiệp ở cánh đồng ngay trước nhà. Ban đầu gia đình trồng các loại hoa, trồng cây ăn quả như bưởi, ổi và nhiều cây ngắn ngày để nhanh có nguồn thu, tái đầu tư sản xuất. Nhận thấy phát triển các cây trồng truyền thống không mấy hiệu quả, lại nhiều người trồng nên khó bán nông sản, đến năm 2021, vợ chồng chị quyết tâm đi học tập kinh nghiệm, phá bỏ một phần những cây trồng cũ để chuyển sang trồng nho.

Ban đầu, vợ chồng chị hợp đồng với trung tâm giống cây trồng của một trường đại học ở phía Bắc để được cung ứng giống nho chất lượng và chyển giao khoa học - kỹ thuật trong quá trình canh tác. Từ 800 cây nho sữa Hàn Quốc ban đầu, chị nhanh chóng phát triển thêm diện tích nho Hạ Đen để nâng tổng diện tích nho đến năm 2022 lên 2.500m2.

Tuân thủ quy trình canh tác, chị Bàng thu hoạch mỗi năm 2 vụ, mỗi vụ 2 - 3 tấn nho, tương đương thu nhập 300 - 400 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ vậy, vợ chồng chị còn mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm. Được quảng bá qua các nền tảng mạng xã hội, lại cách phường Hạc Thành chỉ hơn 10km, nên hàng ngày có nhiều người về tìm hiểu, chụp ảnh. Nhiều trường mầm non, trường tiểu học ở TP Thanh Hóa cũ cũng đưa học sinh về với thiên nhiên, trải nghiệm hái nho theo chương trình ngoại khóa. Những chùm nho chín mọng cũng được bán đa phần cho khách tham quan, số còn lại được thương lái đến tận vườn thu mua để đưa đi các chuỗi cung ứng trong và ngoài tỉnh.

Nhiều khách đến tham quan, chụp ảnh tại mô hình trồng nho của chị Dương Thị Bàng, xã Đồng Lợi.

Khi thấy có một số mô hình đầu tiên trồng nho thành công tại nhiều địa phương trong tỉnh, anh Lê Văn Thanh ở xã Thắng Lợi cũng phát triển 1ha nho trên đất ruộng địa phương. Vốn là một nông dân năng động trong phát triển nông nghiệp ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống cũ, anh đã đi học tập kinh nghiệm nhiều mô hình tương tự ở tỉnh Bắc Ninh rồi mới về triển khai. Mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng, anh Thanh cải tạo hạ tầng vùng trồng, đầu tư giàn, hệ thống tưới nhỏ giọt, rồi trồng 1.500 gốc nho từ năm 2000. Sau gần 1 năm chăm sóc đúng quy trình, lứa nho đầu tiên đã cho quả, những vụ sau cho sản lượng khoảng 8 tấn mỗi lứa. Theo anh Thanh, tuy chi phí đầu tư và canh tác nho lớn hơn nhiều các cây trồng khác, song giá bán quả trung bình lên đến 130.000 đồng/kg nên lợi nhuận mỗi vụ cũng đạt hàng trăm triệu đồng, cao hơn hẳn những cây trồng truyền thống.

Qua quá trình canh tác, đến nay anh Thanh đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Sau mỗi lứa thu hoạch, anh phải dưỡng cây ngay, bằng cách bón thêm dinh dưỡng, bón phân hữu cơ giúp tơi xốp đất. Những cành già được cắt tỉa để kích thích cây ra nhiều nhánh, sẽ cho nhiều chùm hoa và quả cho lứa sau.

Theo nhiều chủ mô hình trồng nho, trở ngại lớn nhất là Thanh Hóa có mùa đông lạnh giá, có sương muối nên ảnh hưởng đến sự phát triển của cây nho. Bởi vậy, phải có mái che, cách bón phân từng giai đoạn phù hợp để dưỡng cây qua giai đoạn bất lợi nhất của thời tiết. Còn các khâu kỹ thuật khác, cũng không quá khó nên người trồng biết học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Tuy chưa có thống kê đầy đủ, trên địa bàn tỉnh đã có hàng chục mô hình trồng nho với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Bước đầu có thể khẳng định đây là đối tượng cây trồng cho giá trị kinh tế cao, có thể đưa vào để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng nông nghiệp của tỉnh.

Tuy nhiên, một trăn trở là hiện nay chưa có hiệp hội hay tổ chức nào đứng ra kết nối các chủ mô hình, tất cả đều tự phát. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm, rồi khi phát triển đại trà có thể dẫn đến tình trạng khủng hoảng thừa, khó khăn đầu ra. Anh Nguyễn Văn Nam, Giám đốc HTX Nông nghiệp Vạn Hoa, lo ngại: “Chúng tôi trồng theo hướng hữu cơ, những chùm nho vài tuần tuổi là đã được bao túi ni lông hoặc túi lưới nên không phải phun thuốc sâu. Tuy nhiên, khi hái chỉ từ sớm đến chiều là héo cuống, quá trình cất trữ, vận chuyển cũng chỉ được trên dưới 10 ngày là hỏng. Trong khi nho ở nhiều nơi, nhất là nhập khẩu có thể để tới cả tháng mà vẫn tươi, nhiều người tiêu dùng cho rằng có liên quan đến thuốc bảo quản nên e ngại mua sử dụng. Điều này làm ảnh hưởng chung đến thị trường đầu ra, giá thành của nho ở những mô hình canh tác theo hướng hữu cơ, tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm”.

