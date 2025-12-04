Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính, tiếp công dân, xử lý đơn, thư cho cấp xã

Lê Phượng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 04/12, Ban Nội Chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính, tiếp công dân, xử lý đơn, thư cho cấp xã.

Sáng 04/12, Ban Nội Chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính, tiếp công dân, xử lý đơn, thư cho cấp xã.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hội Luật gia tỉnh đã truyền đạt các chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy cấp xã, phường và một số vấn đề lưu ý trong công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những vấn đề cơ bản về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư.

Thông qua hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư trong toàn tỉnh. Đồng thời, là dịp để cập nhật những quy định pháp luật mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư tại địa phương, đơn vị.

Lê Phượng

