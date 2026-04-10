Ả Rập Xê Út: : Sản lượng dầu thô và vận chuyển qua tuyến Đông - Tây bị suy giảm đáng kể

Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang, Ả Rập Xê Út cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến sản lượng dầu thô và dòng vận chuyển qua đường ống Đông -Tây bị suy giảm đáng kể.

Theo hãng thông tấn nhà nước SPA, dẫn nguồn từ Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, các vụ tấn công đã làm giảm khoảng 600.000 thùng dầu/ngày trong công suất khai thác của quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Đồng thời, lưu lượng vận chuyển qua đường ống Đông - Tây cũng giảm khoảng 700.000 thùng/ngày.

Đường ống Đông - Tây hiện được xem là tuyến xuất khẩu chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Tuyến này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì dòng chảy dầu thô từ các mỏ phía Đông tới các cảng xuất khẩu phía Tây của Ả Rập Xê Út.

Các nguồn tin cho biết nhiều cơ sở năng lượng trọng điểm đã bị ảnh hưởng, bao gồm các mỏ dầu Manifa và Khurais, cùng một số trạm bơm trên hệ thống đường ống - một số sự cố được cho là đã làm giảm đáng kể sản lượng khai thác, trong khi hoạt động tại các cơ sở lọc dầu và hóa dầu cũng bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, một số nhà máy lọc dầu lớn như SATORP tại Jubail, Ras Tanura, SAMREF tại Yanbu và cơ sở lọc dầu Riyadh cũng ghi nhận thiệt hại, ảnh hưởng đến hoạt động chế biến và xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ ra thị trường quốc tế. Một số cơ sở xử lý khí cũng bị gián đoạn do hỏa hoạn sau các vụ tấn công. Theo SPA, các sự cố cũng đã gây thiệt hại về người, trong đó có một nhân viên an ninh thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục lan rộng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Các nhà phân tích cảnh báo việc gián đoạn kéo dài tại các cơ sở dầu mỏ chủ chốt của Ả Rập Xê Út có thể ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu và tạo áp lực lên thị trường năng lượng.

Hiện phía Ả Rập Xê Út chưa công bố chi tiết về bên chịu trách nhiệm trực tiếp trong các vụ tấn công, trong khi tình hình an ninh tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.