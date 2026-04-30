Nhu cầu vận tải hàng không khu vực Trung Đông sụt giảm 54,3%

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) mới đây cho biết, nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu trong tháng 3 đã giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng từ các gián đoạn tại khu vực Trung Đông.

Theo số liệu của IATA, khu vực Trung Đông ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất, với nhu cầu vận tải hàng không giảm tới 54,3%, phản ánh tác động nghiêm trọng từ tình hình bất ổn tại khu vực này.

Tổng giám đốc IATA Willie Walsh cho biết sự sụt giảm chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại các trung tâm hàng không lớn ở vùng Vịnh, liên quan đến những diễn biến xung đột tại Trung Đông. Ông nhấn mạnh đây là yếu tố chính khiến hoạt động vận tải hàng không khu vực bị ảnh hưởng sâu rộng trong tháng 3 vừa qua.

Mặc dù ghi nhận mức giảm chung, IATA cho rằng các xu hướng cơ bản của nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu vẫn duy trì tích cực.

Ông Willie Walsh cho biết các dự báo mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn cho thấy triển vọng tăng trưởng trong năm 2026, bất chấp những biến động ngắn hạn.

IATA cũng cảnh báo ngành hàng không đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí nhiên liệu.Theo dữ liệu của tổ chức này, giá nhiên liệu máy bay trong tháng 3 đã tăng 106,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá dầu thô tăng 43,1%. Đáng chú ý, biên lợi nhuận lọc dầu tăng mạnh tới 320%, phản ánh biến động lớn trên thị trường năng lượng.

Ông Walsh cho rằng diễn biến giá nhiên liệu và nguồn cung trong thời gian tới sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với khả năng phục hồi của ngành hàng không toàn cầu.

Trong bối cảnh chi phí tăng cao, các hãng hàng không lớn tại châu Âu như Air France-KLM, IAG (công ty mẹ của British Airways) và Lufthansa đã điều chỉnh tăng giá vé và cắt giảm công suất khai thác. Tuy nhiên, tác động giữa các doanh nghiệp là không đồng đều, với một số hãng vẫn ghi nhận nhu cầu ổn định trên các đường bay dài.

Giới phân tích nhận định, ngay cả khi tình hình được cải thiện, giá nhiên liệu khó có thể sớm quay trở lại mức trước đó, đồng nghĩa với việc ngành hàng không sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực chi phí trong thời gian tới.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã