Houthi công bố video tấn công lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen

Ngày 30/8 Lực lượng Houthi tại Yemen công bố video ghi lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các vị trí và phương tiện của lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn trên nhiều mặt trận tại Yemen, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục gia tăng.

Houthi công bố video tấn công lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen. Ảnh: PBS.

Theo truyền thông liên quan Houthi, đoạn video cho thấy các máy bay không người lái đa cánh quạt Rajum tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các khu vực tập trung binh sĩ và phương tiện quân sự. Houthi cho biết những cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn các hoạt động triển khai lực lượng mà nhóm này cáo buộc đang được Saudi Arabia hỗ trợ.

Một nguồn tin công bố ngày 30/8 cho biết Houthi cũng tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các khu tập trung binh sĩ, kho vũ khí và trung tâm chỉ huy tại Mocha, ở tỉnh Taiz , và doanh trại Tadawin ở tỉnh Marib. Nhóm này đồng thời tuyên bố tấn công một tàu vận chuyển thiết bị quân sự của Saudi Arabia khi tàu đi qua khu vực eo biển Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, Houthi chưa cung cấp tên tàu hoặc bằng chứng độc lập về mức độ thiệt hại.

Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea. Ảnh: Alamy.

Ở chiều ngược lại, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea cho biết lực lượng của họ đã phá hủy một xuồng điều khiển từ xa mang chất nổ của Houthi trên Biển Đỏ trước khi phương tiện này tiếp cận mục tiêu. Chính quyền Yemen cũng đã chặn một lô hàng bị cáo buộc chứa linh kiện UAV do Iran sản xuất và dành cho Houthi. Các tuyên bố này chưa được Houthi xác nhận.

Diễn biến mới cho thấy xung đột Yemen đang tiếp tục mở rộng cả trên các chiến trường trên bộ và tuyến hàng hải chiến lược ngoài khơi Biển Đỏ. Trước đó, các cuộc tấn công của Houthi đã khiến hoạt động tại cảng Mocha bị đình trệ, trong khi giao tranh tại Marib và một số khu vực khác cũng gia tăng. Trong những tuần gần đây, Houthi tăng mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào những khu vực do chính phủ kiểm soát trên khắp Yemen, cũng như các mục tiêu tại Saudi Arabia. Thành phố cảng Mocha do Chính phủ Yemen kiểm soát đã trở thành một điểm nóng trong đợt leo thang mới nhất.

Lê Hà.

Nguồn: Wion, Yemen Press Agency, Xinhua