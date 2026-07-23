Houthi tuyên bố tiếp tục các hoạt động quân sự trên biển nhằm vào Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 23/7 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, trong động thái được cho là đánh dấu sự leo thang mới đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.

Người phát ngôn quân sự Yahya Saree. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong tuyên bố do người phát ngôn của Houlthi Yahya Saree công bố, hai tàu bị nhắm mục tiêu là ENCELIA và LAYLA. Nhóm này cáo buộc các tàu đã vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà Houthi vừa áp đặt đối với Saudi Arabia và cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái để tấn công, khiến cả hai tàu bốc cháy. Tuy nhiên, Houthi không đưa ra bằng chứng chứng minh tuyên bố này.

Nguồn tin an ninh hàng hải xác nhận tàu chở dầu mang cờ Saudi Arabia ENCELIA đã phát tín hiệu khẩn cấp sau khi bị một tên lửa bắn trúng tại khu vực ngoài khơi cảng Jizan trên Biển Đỏ và xảy ra hỏa hoạn. Trong khi đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cũng cho biết đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị một vật thể chưa xác định đánh trúng cách thị trấn Al Shuqaiq của Saudi Arabia khoảng 70 hải lý, khiến tàu bốc cháy. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Houthi đồng thời tuyên bố đã buộc khoảng 10 tàu khác phải đổi hướng sau khi phát cảnh báo không được di chuyển tới các cảng của Saudi Arabia. Dữ liệu theo dõi hành trình tàu biển cho thấy trong ngày 22/7 có ít nhất 5 tàu chở dầu đã thay đổi lộ trình trên Biển Đỏ, trong đó hai tàu chuyển hướng về phía Kênh đào Suez.

Nhóm Houthi cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái để tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Nhóm Houthi khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trên biển nhằm vào Saudi Arabia theo chiến lược mà họ gọi là “phong tỏa để đáp trả phong tỏa”, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia nếu nước này tiến hành thêm các chiến dịch quân sự tại Yemen.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn các tuyến vận chuyển dầu mỏ qua Biển Đỏ và tác động tới nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng sáu tuần do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters.