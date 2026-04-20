Houthi cảnh báo có thể phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ “cản trở hòa bình”

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố có thể đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb – tuyến hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương – nếu các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bị cho là cản trở nỗ lực hòa bình, qua đó làm gia tăng rủi ro đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố có thể đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb nếu các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bị cho là cản trở nỗ lực hòa bình. Ảnh: Aravot

Ngày 19/4, phát biểu trên mạng xã hội X, ông Hussein al-Ezzi, Thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền do lực lượng Houthi thành lập tại thủ đô Sanaa, cho biết phong trào Ansar Allah sẵn sàng phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb đối với hoạt động vận tải quốc tế.

Theo ông al-Ezzi, động thái này có thể được triển khai nhằm đáp trả các chính sách của tổng thống Donald Trump mà phía Houthi cho là cản trở tiến trình hòa bình tại khu vực. Ông nhấn mạnh rằng nếu Sanaa quyết định đóng cửa eo biển, “sẽ không ai có thể mở lại”, đồng thời kêu gọi Mỹ và các bên liên quan chấm dứt các hành động bị cho là gây trở ngại, cũng như tôn trọng quyền lợi của Yemen.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại gia tăng về an ninh hàng hải tại các tuyến đường chiến lược. Eo biển Bab el-Mandeb nằm ngoài khơi Yemen, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, là cửa ngõ dẫn vào kênh đào Suez – một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất thế giới. Tại điểm hẹp nhất, eo biển này chỉ rộng khoảng 29 km, khiến lưu lượng tàu thuyền phải di chuyển qua hai luồng riêng biệt, tạo thành một “điểm nghẽn” then chốt của vận tải biển quốc tế.

Trước đó, ngày 02/4, ông Mohammed Mansour, Thứ trưởng Thông tin trong chính quyền Houthi, cũng cảnh báo rằng phong trào Ansar Allah có thể đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb không chỉ trong trường hợp căng thẳng gia tăng liên quan đến Iran, mà còn nhằm bảo vệ lực lượng Hezbollah tại Liban.

Theo ông Mansour, kịch bản này có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó giá dầu có thể tăng lên tới 200 USD/thùng, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Eo biển Bab el-Mandeb được xem là một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa giữa châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Bích Hồng

Nguồn: TASS; Dawn News English