Hợp tác nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa

Việc hợp tác giữa Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA - Tập đoàn y tế tư nhân sở hữu Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến và chuỗi Hệ thống Y tế MEDIC tại Thanh Hóa, Hà Nội và nhiều địa phương trên toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên được tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại, chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững.

Tập đoàn MEDIPHA và Tỉnh đoàn Thanh Hóa ký kết hợp tác “Chương trình phúc lợi cán bộ, đoàn viên”.

Ngày 13/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết hợp tác “Chương trình phúc lợi cán bộ, đoàn viên”.

Dự lễ ký kết có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng cán bộ chủ chốt tham dự lễ ký kết hợp tác.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA cùng lãnh đạo tập đoàn tham dự lễ ký kết hợp tác.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA phát biểu tại buổi lễ.

Một cơ thể khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết để thanh niên có thể học tập, rèn luyện và vượt qua thử thách trong cuộc sống. Bảo vệ, chăm sóc, tư vấn và nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên góp phần quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ thanh niên khỏe mạnh, tự tin, có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân, từ đó tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Dự án Tập đoàn MEDIPHA cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Thông qua chương trình hợp tác giữa Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao từ Hệ thống Y tế MEDIC; tham gia các chương trình kiểm tra, sàng lọc, đánh giá sức khỏe định kỳ do tập đoàn tổ chức.

MEDIPHA cũng sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình truyền thông, cập nhật thông tin y tế hữu ích, tư vấn chăm sóc sức khoẻ và cách phòng bệnh mãn tính trong cộng đồng đến các đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh ưu đãi cho đoàn viên, thanh niên; tài trợ kinh phí khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ và đoàn viên trực thuộc Tỉnh đoàn, Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA sẽ đồng hành cùng Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa như: tặng quà đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình vì cộng đồng...

Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA tặng quà lưu niệm cho Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Với mục tiêu cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng, mang đến hiệu quả điều trị cao, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín và tin cậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA đã tập trung đầu tư trang thiết bị, máy móc đồng bộ, hiện đại, cao cấp cũng như tuyển chọn đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm.

Tập đoàn hiện có hệ thống bệnh viện và các phòng khám tại Thanh Hóa, Hà Nội và nhiều địa phương trên toàn quốc.

Các đại biểu dự lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng, chương trình phúc lợi cán bộ, đoàn viên giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MEDIPHA và Tỉnh đoàn Thanh Hóa thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái y tế chủ động, dễ tiếp cận và bền vững, góp phần xây dựng dân tộc khỏe mạnh, đất nước phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng.

Nguyễn Lương