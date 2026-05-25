Tăng cường giám sát, phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh Ebola ngay tại cửa khẩu

Ngày 25/5, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola.

Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được phân luồng theo thứ tự nhằm giảm tình trạng ùn ứ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Theo đó, để chủ động phòng chống dịch bệnh Ebola không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp khẩn trương triển khai tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế theo hướng dẫn giám sát và phòng, chống của Bộ Y tế.

Các đơn vị phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát hành khách trở về từ khu vực đang có dịch, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, liên lạc với cơ sở y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, thực hiện ngay việc cách ly và lấy mẫu gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm chẩn đoán xác định.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế, tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với người tử vong do mắc, nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Các tỉnh/thành phố cần xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng theo các tình huống diễn biến dịch; sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

Các đơn vị có liên quan tiếp tục truyền thông cho người dân, hành khách, đặc biệt là người đến từ khu vực đang có dịch về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh chủ động theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế kiện toàn các đội chống dịch, đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết và tổ chức thường trực chống dịch theo quy định.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur: Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, đánh giá nguy cơ và kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Đặc biệt, Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các địa phương để xét nghiệm, chẩn đoán xác định theo chỉ đạo của Bộ Y tế; lưu ý bảo đảm an toàn sinh học trong tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và xét nghiệm virus Ebola; Rà soát, củng cố đội đáp ứng nhanh tại đơn vị, sẵn sàng đáp ứng khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ, mắc tại các địa phương (nếu có).

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch bệnh do virus Ebola (bệnh Ebola) do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa dân chủ Congo (gọi tắt là Congo) và Uganda diễn biến phức tạp.

Tại Congo Ngày 05/5/2026, ghi nhận 04 nhân viên y tế tử vong, sau 10 ngày (15/5/2026) các bệnh nhân này được xác nhận mắc bệnh Ebola. Sau đó nước này liên tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc, tử vong. Đến ngày 22/5/2026, đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong.

Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Congo kể từ năm 1976; tại Uganda, trong hai ngày 15-16/5/2026, ghi nhận 02 trường hợp bệnh xâm nhập từ Congo, chưa xác định có mối liên quan dịch tễ, có cùng các triệu chứng do chủng Bundibugyo, trong đó có một trường hợp tử vong.

Ngày 17/5/2026, WHO công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC).

Ngày 22/5/2026, WHO tiếp tục duy trì mức độ cảnh báo dịch bệnh và cập nhật kết quả đánh giá nguy cơ dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda đối với sức khỏe cộng đồng ở mức rất cao đối với các nước đang ghi nhận ca bệnh, mức cao ở các nước khu vực châu Phi và mức nguy cơ thấp trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam./.

Theo TTXVN