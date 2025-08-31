Hơn 20.600 người dân xã Ba Đình nhận quà tết Độc lập

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà Tết Độc lập cho Nhân dân, chiều 31/8, xã Ba Đình đã tổ chức phát quà cho Nhân dân tại nhà văn hoá của 21 thôn trên địa bàn.

Từ 14h ngày 31/8, xã Ba Đình thực hiện phát quà Tết Độc lập cho Nhân dân.

Theo rà soát, xã Ba Đình có 20.699 nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập.

Để những phần quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhanh chóng đến tận tay người dân, UBND xã Ba Đình đã thành lập 21 tổ phụ trách địa bàn 21 thôn để tổ chức hướng dẫn, phát quà cho người dân.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, xã Ba Đình phấn đấu 100% người dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương sẽ nhận được quà của Nhà nước chậm nhất là ngày 1/9.

Xã Ba Đình phấn đấu phát quà đến 100% người dân trước ngày 1/9.

Phần quà mà Nhân dân địa phương nhận được không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, góp phần tạo không khí đoàn kết, ấm áp, vui tươi trong ngày Tết Độc lập.

Lê Hoà