Hơn 100 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 10

Sáng 30/9, đoàn công tác do ông Tạ Hồng Lựu, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 9h sáng 30/9, toàn tỉnh Thanh Hóa có 105 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 10. Nhiều trường học bị tốc mái, ngập nước, sạt lở sân trường, hư hỏng trang thiết bị dạy học và đồ dùng bán trú, với tổng thiệt hại ước tính hơn 6,9 tỷ đồng.

Xã Tiên Trang có 6 trong tổng số 11 trường bị thiệt hại do bão số 10.

Ngay sau khi bão tan, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động triển khai phương án khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường, kiểm tra, sửa chữa kịp thời những hạng mục hư hỏng, bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường.

Tại nhiều địa phương, chính quyền, phụ huynh và giáo viên đã chung tay hỗ trợ thu dọn, khắc phục thiệt hại, giúp các trường sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Ngành giáo dục Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại chi tiết tại từng đơn vị, đồng thời đề xuất phương án hỗ trợ, nhất là đối với những trường chịu ảnh hưởng nặng nề để sớm khôi phục điều kiện học tập cho học sinh.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thắp hương, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh lớp 7 bị đuối nước tử vong khi tắm biển cùng bạn tại bãi biển Tiên Trang vào ngày 27/9.

Hương Quỳnh