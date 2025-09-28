Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại các cơ sở giáo dục

Trước diễn biến của bão số 10 (bão Bualoi), sáng 28/9, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu - thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và đoàn công tác của Sở GD&ĐT đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại các cơ sở giáo dục có nguy cơ cao bị thiệt hại do bão và mưa lũ.

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu làm việc với lãnh đạo UBND xã Đồng Lương về công tác phòng, chống bão số 10.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn hai xã Đồng Lương và Văn Phú.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác phòng chống bão của các địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn cơ bản đảm bảo. Các phương án phòng chống bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh; di dời, bảo quản hồ sơ, sổ sách, máy móc, đồ dùng giảng dạy và học tập của học sinh các nhà trường... đều đã được triển khai đồng bộ, kịp thời.

Tuy nhiên, một số khu vực dân cư, điểm trường tại xã Văn Phú và Đồng Lương hiện có nguy cơ cao về sạt lở. Đoàn công tác sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, báo cáo tình hình với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có biện pháp phòng chống, khắc phục.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại cơ sở giáo dục thuộc xã Văn Phú.

Theo kế hoạch, để ứng phó với bão số 10, Sở GD&ĐT Thanh Hóa sẽ thành lập ít nhất 3 đoàn công tác để tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Với phương châm chỉ đạo toàn ngành tuyệt đối không lơ là, chủ quan; quyết liệt phòng, chống từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, ngành GD&ĐT đã lên phương án phòng chống cụ thể trước, trong và sau bão số 10.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra; thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ 2) để đảm bảo an toàn. Từ thứ 3, ngày 30/9 các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Hoàng Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT