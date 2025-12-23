Nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2025, công tác dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tích cực của các ban, sở ngành, đoàn thể. Ngành y tế, trực tiếp là Chi cục Dân số đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 23/12, Chi cục Dân số Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, dân số trung bình toàn tỉnh năm 2025 đạt 3.909.335 người. Mức giảm sinh đạt 0,3‰/năm; tỷ suất tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức dưới 6,35‰. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 68,7%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác nâng cao chất lượng dân số tiếp tục được chú trọng. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 73%; tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh đạt 21,8%. Tỷ lệ các cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân đạt 48%. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tăng cường với 76,6% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm.

Chi Cục trưởng Chi cục Dân số phát biểu khai mạc hội nghị.

Hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số được triển khai đa dạng, hiệu quả, tập trung vào các nội dung như kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, điều chỉnh mức sinh phù hợp, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nhiều hội nghị, lớp tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phó Chi Cục trưởng Chi cục Dân số Lê Bá Thắng báo cáo kết quả công tác dân số.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tiếp tục được củng cố; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số các cấp được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án dân số trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã góp phần quan trọng vào việc ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, thách thức trong công tác dân số như: tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao, mức sinh chưa thực sự bền vững, nguồn lực cho công tác dân số ở cơ sở còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, tham luận thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hoà, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi cục Dân số và đội ngũ cán bộ làm công tác dân số toàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, toàn hệ thống tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân số; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi; chú trọng nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và chủ động thích ứng với già hóa dân số.

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt mục tiêu dân số và phát triển trong tình hình mới.

Tô Hà