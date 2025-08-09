Hội thảo “Giải pháp thu hút khách quốc tế đến Thanh Hóa”

Sáng 09/8, tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp thu hút khách quốc tế đến Thanh Hóa”.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh tỉnh; đại diện hơn 100 doanh nghiệp du lịch lữ hành trong cả nước và các chuyên gia du lịch.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, với các lợi thế nổi trội về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và con người hiếu khách. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ. Những năm gần đây, Thanh Hóa luôn nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút lượng khách du lịch. Mặc dù du lịch tăng trưởng tích cực song lượng khách quốc tế còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm từ 4,2 - 4,7% tổng lượt khách đến Thanh Hoá hàng năm.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Từ thực tế đó, việc triển khai các chiến lược dài hạn, quảng bá linh hoạt, tập trung thu hút khách quốc tế là thực sự cần thiết. Mục tiêu là nâng cao vị thế du lịch Thanh Hóa trên bản đồ du lịch quốc tế, hướng tới tăng trưởng bền vững và trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn. Hội thảo cũng là dịp để các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và chuyên gia kết nối, hợp tác chặt chẽ hơn, cùng chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa ngày càng chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng.

Đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến từ doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia du lịch đã tập trung phân tích các xu hướng du lịch quốc tế hiện nay; khả năng đón và phục vụ khách quốc tế; so sánh và bài học từ các địa phương... Trong đó, nhấn mạnh vai trò của công nghệ số trong tiếp cận và thu hút du khách.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận.

Đại diện một số công ty du lịch cho rằng Thanh Hóa cần thay đổi tư duy, đổi mới giải pháp thu hút khách quốc tế. Trước hết, đầu tư mạnh vào nền tảng quảng bá trực tuyến, xây dựng các ấn phẩm số chất lượng cao bằng nhiều ngôn ngữ để giới thiệu hình ảnh du lịch địa phương trên các kênh mạng xã hội, nền tảng đặt tour quốc tế và hệ thống truyền thông chuyên ngành; tổ chức các chương trình famtrip thu hút sự tham gia của các đơn vị lữ hành chuyên đón khách quốc tế... Bên cạnh đó, cần phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với yếu tố bản địa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sự khác biệt so với các điểm đến khác trong khu vực.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vương Thị Hải Yến phát biểu tiếp thu tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia đánh giá cao kết quả đạt được của du lịch Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, về giải pháp để thu hút khách du lịch quốc tế đến, có 3 vấn đề trọng tâm cần bàn và cần có giải pháp hữu hiệu như sau: Khả năng kết nối giao thông, thủ tục nhập xuất cảnh và công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn; đáp ứng quy luật cung - cầu của hoạt động kinh tế; yếu tố “cầu” trong kinh tế thị trường phải đảm bảo kích hoạt được nhu cầu với các sản phẩm đặc thù hoặc theo xu thế quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Đồng chí đề nghị Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Thanh Hóa tập trung vào một số vấn đề cụ thể sau: Sớm nâng cấp Cảng Hàng không Thọ Xuân trở thành Cảng Hàng không quốc tế, đồng thời quan tâm phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối các điểm đến trong và ngoài tỉnh; Xây dựng sản phẩm phù hợp thị trường khách quốc tế, tập trung vào các sản phẩm phù hợp với 3 nhóm thị trường du lịch quốc tế chủ đạo là Châu Âu (bao gồm cả Bắc Mỹ), Châu Á - Thái Bình Dương (bao gồm cả Châu Úc) và Ấn Độ - Trung Đông, và phù hợp với định hướng với các xu thế lớn hiện nay là du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với công nghiệp văn hóa, du lịch MICE...; Liên kết hiệu quả hơn với các kênh truyền thông quốc tế để chuyển tải thông điệp hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa đến với các thị trường quốc tế trọng điểm và tiềm năng. Qua đó góp phần cùng với các địa phương trong cả nước đưa du lịch Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn với du khách quốc tế.

Hoài Anh