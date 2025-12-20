Ra mắt nền tảng Visit Vietnam - “cú hích” cho du lịch Việt trong kỷ nguyên số

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam vừa chính thức ra mắt và sẵn sàng vận hành vào quý II/2026. Visit Việt Nam được kỳ vọng mở đường cho “kỷ nguyên số” của du lịch Việt Nam.

Ngày 20/12 tại Phú Quốc, Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam chính thức ra mắt tại Hội thảo "Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai du lịch."

Sự kiện do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT), Sun Group và Visa phối hợp tổ chức.

Visit Vietnam là Nền tảng thương mại điện tử du lịch quốc gia, được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch - bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số khi ngành vừa đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Tại sự kiện, phiên bản phát triển bước đầu của Visit Vietnam đã được công bố giới thiệu cách nền tảng tiếp nhận, phân tích và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Theo lộ trình, Visit Vietnam sẽ vận hành chính thức vào quý II/2026.

Visit Vietnam được phát triển dựa trên khung pháp lý và tiêu chuẩn dữ liệu do NDA ban hành; VNAT đồng hành kết nối cộng đồng doanh nghiệp; Sun Group đảm nhiệm phát triển vận hành hạ tầng công nghệ và Visa cung cấp dữ liệu thanh toán quốc tế, mô hình phân tích hành vi chi tiêu và tiêu chuẩn bảo mật, giúp nền tảng tiệm cận chuẩn vận hành du lịch thông minh của nhiều quốc gia.

Visit Vietnam được thiết kế như một hạ tầng dữ liệu thống nhất, phục vụ đồng thời cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách. Tâm điểm của nền tảng là bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực, cho phép cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành.

Song song với đó, Visit Vietnam được định hướng trở thành không gian số tập trung cho các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ có thêm một kênh chính thức để kết nối với thị trường, đưa sản phẩm đến đúng đối tượng khách, đồng thời tham gia vào hệ sinh thái dữ liệu chung của ngành. Nền tảng còn cung cấp bộ công cụ quản trị thông minh, giúp doanh nghiệp cập nhật sản phẩm, quản lý dịch vụ, theo dõi mức độ quan tâm của từng phân khúc khách và đánh giá nhu cầu thị trường để tiếp cận du khách trong và ngoài nước.

Lợi thế của Visit Vietnam đến từ hệ sinh thái điểm đến trải dài khắp cả nước của đơn vị vận hành và phát triển Sun Group, cho phép nền tảng có sẵn tập dữ liệu phong phú từ thực tế vận hành du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Khi được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và tích hợp vào Visit Vietnam, hệ sinh thái này trở thành “mẫu dữ liệu sống” tạo tiền đề hình thành các mô hình dự báo chính xác cho toàn ngành.

Ở tầng dữ liệu chuyên sâu, Visit Vietnam phát triển bộ báo cáo phân tích thị trường dựa trên dữ liệu thời gian thực kết hợp với dữ liệu thanh toán quốc tế từ Visa. Các báo cáo này giúp doanh nghiệp nhận diện thị trường có giá trị cao, xu hướng chi tiêu, biến động theo mùa vụ và hành vi của từng nhóm khách. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam có một công cụ phân tích được chuẩn hóa và cập nhật liên tục, hỗ trợ tối ưu sản phẩm và hoạch định chiến lược marketing hiệu quả hơn.

Cùng với vai trò dữ liệu, Visit Vietnam được phát triển như một trợ lý du lịch ảo, đồng hành xuyên suốt toàn bộ hành trình của du khách. Dựa trên dữ liệu quốc gia và thuật toán gợi ý thông minh, “AI Travel Assistant” hỗ trợ du khách tạo lịch trình cá nhân hóa theo sở thích, thời gian và ngân sách; đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour hoặc phương tiện di chuyển; quản lý toàn bộ lịch trình trong một giao diện thống nhất; tra cứu thông tin điểm đến theo thời gian thực; nhận cảnh báo về tình trạng đông đúc, thời tiết hoặc thay đổi tại điểm đến.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam, nhận định: "Visit Vietnam không chỉ là nền tảng dữ liệu. Đây là một bước chuyển trong tư duy phát triển, là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai của ngành du lịch, một tương lai dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Khi dữ liệu trở thành nền tảng, du lịch Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút hiệu quả hơn các phân khúc khách có giá trị cao và tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực."

Tại Hội thảo, ông Tạ Kiều Hưng - Tổng Giám đốc Ngân hàng NCB, cho biết: "Chuyển đổi từ giao dịch sang trải nghiệm: thanh toán như một lợi thế cạnh tranh quốc gia trong du lịch. Trong đó, giải pháp iziPay hợp tác cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Visa, cũng sẽ được tích hợp vào Visit Vietnam giúp du khách đặt dịch vụ và thanh toán trực tiếp trên nền tảng."

Đại tá Hà Nam Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, nhấn mạnh tại Hội thảo: “Chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên trong việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, nơi mỗi bộ ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều có thể tham gia và hưởng lợi. Tôi tin rằng nhờ những sáng kiến như Visit Vietnam, cùng niềm tin, sự quyết tâm và sự đồng hành của Chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân, ngành du lịch sẽ là lĩnh vực tiên phong, mang lại những thành quả rõ rệt từ quá trình chuyển đổi số.”

Trong khuôn khổ hội thảo, Sun Group và Visa cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài, bền vững trong việc kết hợp năng lực công nghệ và thanh toán toàn cầu với hệ sinh thái du lịch, dịch vụ toàn diện của Sun Group, cùng tích hợp trên nền tảng Visit Vietnam.

