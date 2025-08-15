Hội thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện

Ngày 15/8, VNPT Thanh Hóa phối hợp với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức vòng chung kết Hội thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự hội thao.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội thao.

Tham dự hội thao có đông đảo các vận động viên là cán bộ, công nhân viên và người lao động công tác tại VNPT Thanh Hóa và Bưu điện tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, Pickleball đôi nam và Pickleball đôi nam – nữ. Đây là các vận động viên đã xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực được tổ chức trước đó tại các địa phương trong tỉnh.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung Pickleball đôi nam.

Ngay sau lễ khai mạc, với tinh thần thể thao “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng” các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận trận đấu hay, những pha bóng đẹp mắt và kịch tính. Hội thao là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần tăng cường giao lưu gắn kết, lan tỏa truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành, đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Bưu điện tỉnh và VNPT Thanh Hóa, phát huy lợi thế, cộng hưởng sức mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung bóng chuyền hơi nữ.

Hội thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện được tổ chức trong 2 ngày. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 16/8, Ban tổ chức sẽ vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo từng nội dung thi đấu của hội thao.

Nguyễn Lương