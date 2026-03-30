Hội nghị WTO kết thúc mà chưa đạt thỏa thuận

Hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã kết thúc vào rạng sáng 30/3 mà chưa đạt được thỏa thuận về việc gia hạn lệnh tạm hoãn áp thuế đối với thương mại điện tử cũng như chương trình cải cách rộng hơn của tổ chức này.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Ảnh: Politico

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết các bộ trưởng từ 166 nền kinh tế thành viên đã kéo dài đàm phán vượt quá thời gian dự kiến của hội nghị kéo dài 4 ngày tại Cameroon, song cuối cùng vẫn không thể đạt đồng thuận. Bà nhấn mạnh các bên “đã hết thời gian”, khi nhiều đại biểu phải rời đi do lịch trình di chuyển.

Theo bà Ngozi Okonjo-Iweala, các bên đã tiến rất gần tới một gói thỏa thuận tại thủ đô Yaoundé, được đánh giá có ý nghĩa đối với tương lai của WTO và các thành viên, nhưng vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn tất. Bà Ngozi Okonjo-Iweala đề xuất tiếp tục sử dụng các dự thảo đã xây dựng trong hội nghị để đàm phán tiếp tại trụ sở WTO ở Geneva.

Một trong những nội dung trọng tâm là gia hạn lệnh tạm hoãn áp thuế đối với giao dịch thương mại điện tử, dự kiến hết hiệu lực trong ngày 30/3. Trước đó, các bên được cho là đã tiến gần tới phương án gia hạn 4 năm, kèm theo cơ chế chuyển tiếp khoảng 1 năm để doanh nghiệp thích ứng.

Tuy nhiên, bất đồng vẫn tồn tại giữa các thành viên. Mỹ được cho là ủng hộ thời hạn dài hơn, trong khi Brazil phản đối việc gia hạn. Ngoài ra, phía Mỹ cũng gắn việc gia hạn này với tiến triển trong chương trình cải cách WTO, làm phức tạp thêm quá trình đàm phán.

Phản ứng về kết quả hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Anh Peter Kyle cho rằng việc không đạt được quyết định chung là một bước lùi đối với thương mại toàn cầu, đồng thời kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đồng thuận. Trong khi đó, khoảng 66 quốc gia cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy một khuôn khổ riêng về thương mại điện tử và duy trì việc không áp thuế đối với các giao dịch kỹ thuật số, trong khi chờ đợi tiến triển trong các cuộc đàm phán đa phương của WTO.

Lê Hà.

Nguồn: Politico