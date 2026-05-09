Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Nhật Bản dự kiến diễn ra tại Andong vào ngày 19/5

Theo truyền thông Nhật Bản, hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc – Nhật Bản dự kiến diễn ra trong các ngày 19-20/5 tại thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: AFP.

Hãng Kyodo cùng nhiều cơ quan báo chí Nhật Bản ngày 9/5 cho biết chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong khuôn khổ cơ chế ngoại giao “con thoi” giữa hai nước gần như đã được hoàn tất về lịch trình và địa điểm.

Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Sanae Takaichi kể từ sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới tỉnh Nara – quê hương của bà Takaichi – hồi tháng 1 năm nay.

Giới quan sát cho rằng việc Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm Andong, quê hương của Tổng thống Hàn Quốc, mang ý nghĩa biểu tượng và thể hiện nỗ lực thúc đẩy cơ chế ngoại giao “con thoi” nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Các khoáng sản quan trọng cần thiết cho sản xuất pin. Ảnh: Yonhap.

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Takaichi có thể thăm Hàn Quốc trong thời gian 2 ngày 1 đêm. Hai bên dự kiến thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong bảo đảm nguồn cung năng lượng và vật tư chiến lược, trong bối cảnh cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông.

Các nội dung liên quan hợp tác an ninh kinh tế, bao gồm bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược, cũng có thể được đưa vào chương trình nghị sự, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng tình hình khu vực cũng như quan hệ với Mỹ và Trung Quốc có thể là một trong những nội dung được hai bên trao đổi, khi hội nghị dự kiến diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nhà lãnh đạo lần đầu gặp trực tiếp bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Gyeongju hồi tháng 10 năm ngoái. Khi đó, hai bên cam kết thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế ngoại giao “con thoi” nhằm tăng cường quan hệ song phương. Hiện phía Hàn Quốc và Nhật Bản chưa công bố chính thức lịch trình của hội nghị thượng đỉnh nói trên.

Thanh Hằng

Nguồn: Ytn.