Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Ngày 1/6, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác 1389, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Văn Xiển, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Biên phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan Bộ Quốc phòng.

Cùng dự kiểm tra có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 1389 và các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (công tác 1389); phổ biến, giáo dục pháp luật; xử lý vi phạm hành chính và các quy định về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; kịp thời ban hành hệ thống quy chế lãnh đạo, chỉ đạo, quy chế làm việc và các chương trình, kế hoạch trên các mặt công tác và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả tích cực.

Kết luận kiểm tra, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và lực lượng vũ trang tỉnh đạt được thời gian qua.

Theo đó, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, LLVT tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, tổ chức kiểm tra, đôn đốc và nâng cao chất lượng thực hiện trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác 1389, phổ biến, giáo dục pháp luật và xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu xử lý các vụ việc phát sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao năng lực xử lý vi phạm, tội phạm; duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn thư. Chủ động rà soát thực tiễn, đề xuất hoàn thiện pháp luật...

Ngọc Lê (CTV)